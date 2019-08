Jennifer Aniston et Reese Witherspoon présente la série d'Apple «The Morning Show», le 25 mars 2019. — Tony Avelar/AP/SIPA

Nul doute que The Morning Show sera l’une des séries phares d' Apple TV+, le service de streaming de la firme de Cupertino qui sera lancé cet automne aux Etats-Unis. Après les trailers de For All Mankind, Mythic Quest : Raven’s Banquet et de Snoopy in Space, Apple a dévoilé ce lundi un trailer inédit pour cette série qui réunit Reese Witherspoon, Jennifer Aniston et Steve Carell dans les coulisses d’une émission matinale à la télévision.

15 ans après Rachel

Après le reboot de l’anthologie Amazing Stories, The Morning Show a été la seconde série commandée par Apple. Adaptée du livre de Brian Stelter, Top of the Morning : Inside the Cutthroat World of Morning TV, The Morning Show montre les pressions que subissent les présentateurs et le sexisme dans le secteur de l’audiovisuel. « Ne remettez plus jamais en question mon intégrité dans ma propre maison », dit le personnage de Jennifer Aniston dans le teaser.

Cette série marque le premier rôle régulier de l’héroïne de Friends depuis la fin de la sitcom culte en 2004. Reese Witherspoon et Jennifer Aniston sont non seulement les stars du show, mais aussi les productrices exécutives de la fiction.