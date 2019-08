Image extraite de la saison 12 de «Grey's Anatomy» — © ABC/Kelsey McNeal

Un ancien personnage du Grey-Sloan Memorial Hospital sera-t-il de retour dans la nouvelle saison de la série ? C’est en tout cas ce qu’espère Krista Vernoff, la showrunneuse de cette nouvelle saison ! Nos médecins préférés n’ont pas fini de nous faire palpiter.

Lors du TCA summer tour du 05 août 2019 à Los Angeles, la présidente d'ABC a fait quelques confidences sur l'univers Grey's Anatomy / Station 19. Voici un petit récap de ce qui a été dit ... On a mis le petit spoiler en filigrane 😆 pic.twitter.com/5uYi9Ar1Wa — Station 19 - France (@station19france) August 6, 2019

C’est dans une interview donnée à TV Line que Krista Vernoff a expliqué travailler sur un retour très inattendu de l’un des personnages clés de la série. « J’essaie de récupérer quelqu’un », laisse-t-elle planer. Malgré cette volonté, rien n’est encore certain, de qui s’agit-il ? Le suspens reste total. Quant à l’intrigue des prochains épisodes qui seront enfin diffusés en septembre, cette fois elle donne plus de détails. Il n’y aura pas « de thème général » mais elle la saison sera liée aux valeurs « de la famille et de l’expansion. Si je devais résumer, je dirais que c’est la saison du plaisir. On travaille sur l’épisode 2 en ce moment et nous avons ri jusqu’à en pleurer. Il y a des choses vraiment amusantes et marrantes à venir… » Mais il va falloir attendre encore un petit peu avant de découvrir ce fameux personnage mystère…