Elizabeth Moss prête à tout dans la bande-annonce de la saison 3 de «The Handmaid's Tale»

Attention, cet article contient des spoilers sur la saison 3 de la série The Handmaid’s Tale

The Handmaid's Tale va bientôt tirer sa révérence. Alors que le 12e épisode a été diffusé mercredi aux Etats-Unis, et ce jeudi en France sur OCS, le 13e, qui n’est autre que le final de cette 3e saison, se dévoile déjà dans une bande-annonce. Au programme ? Une évasion un poil complexe.

Le 15 août en France

Après un début lent et monotone comme la mort, ça s’accélère du côté de nos servantes écarlates. Pour cause, June, le personnage interprété par Elisabeth Moss, a pour projet de faire évader 52 enfants de Gilead, avec l’aide de son commandant Lawrence, et des Marthas. Plus facile à dire qu’à faire, comme le montrent ces premières images, la jeune femme va devoir s’armer de courage. Quant aux téléspectateurs, ils vont devoir faire preuve de patience avec la diffusion de cet épisode, le 15 août prochain sur OCS.