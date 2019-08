Image extraite de la saison 2 de «Fleabag». — Copyright Amazon Studios

Bye bye Fleabag ? La créatrice britannique de la série, Phoebe Waller-Bridge, a exclu d’écrire une troisième saison pour cette comédie à succès, du moins pas avant 2035, quand elle aura atteint l’âge respectable de 50 ans.

Phoebe Waller-Bridge tient également le rôle principal dans cette série décalée et contestataire produite par la BBC, tirée d’une pièce de théâtre éponyme. Elle y incarne une jeune Londonienne égocentrique et antisociale qui se débat avec le monde extérieur et sa conception très particulière des relations familiales, sexuelles et des conventions en général.

« Il est temps de tourner la page »

Le personnage excentrique, qui rompt fréquemment le traditionnel « quatrième mur » pour s’adresser directement au spectateur, est uniquement connu sous le nom de « Fleabag », qui peut se traduire par « pouilleux » ou « cracra ».

Diffusée dans le monde entier via Amazon, la série a fait sensation et sa seconde saison a été sélectionnée à onze reprises pour la prochaine cérémonie des Emmy Awards, récompenses phare de la télévision qui seront remises le 22 septembre. Phoebe Waller-Bridge est notamment en lice dans les catégories du meilleur scénario et de la meilleure actrice.

Interrogée lundi soir lors d’une projection à Los Angeles sur la possibilité de retrouver le personnage de « Fleabag » après la seconde saison, sa créatrice a répondu que la série était arrivée « à son terme naturel ». « Je pense qu’il est temps de tourner la page, et je suis extrêmement reconnaissante à ce personnage », a ajouté la jeune femme.

« J’ai le fantasme de ressusciter Fleabag lorsque j’aurai 50 ans », a-t-elle toutefois lancé. Phoebe Waller-Bridge, 34 ans, a relevé que la pièce de théâtre contenait une réplique où son personnage dit avoir 26 ans. La série a donc « une date de péremption », a-t-elle ironisé.

Une scénariste très en vue

Très en vue, la scénariste britannique va également concourir aux Emmy Awards pour l’adaptation à l’écran de la comédie d’espionnage déjantée Killing Eve, tirée d’une série de romans.

Elle a aussi été appelée pour donner un nouveau souffle au script du 25e James Bond, à la demande de 007 lui-même : l’acteur Daniel Craig souhaitait laisser une plus grande place à l’humour dans le film qui doit sortir l’an prochain, et il a choisi Phoebe Waller-Bridge.

La scénariste a en outre été engagée par la plateforme HBO pour produire une nouvelle série intitulée Run, consacrée à une femme ayant l’opportunité de rompre avec son train-train quotidien pour réinventer sa vie. La série est écrite par Vicky Jones, vieille complice de Phoebe Waller-Bridge qui avait mis en scène Fleabag sur les planches dans sa version originale.