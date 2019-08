Nikolaj Coster-Waldau et Alexandra Lamy. — OFA/ZOJ/Oscar Gonzalez/WENN.com/Chelsea Lauren/Variety/REX/SIPA

Une collaboration plutôt étonnante. La comédienne Alexandra Lamy a révélé au journal Midi Libre qu’elle jouera bientôt dans une série aux côtés de Nikolaj Coster-Waldau. Pour les fans de Game of Thrones, il s’agit de Jaime Lannister, le frère de la terrible Cersei. Selon Puremédias, il s’agirait d’une série internationale dont le tournage débutera en 2020, et dans laquelle les deux acteurs formeront un couple.

Un autre projet pour TF1

Outre ce mystérieux projet, Alexandra Lamy devrait également jouer dans une autre série, produite par Nagui, pour TF1 et la chaîne allemande ZDF. Comme l’avait révélé l’animateur à Télé Star il y a quelques mois, il s’agirait d’une mini-série de six épisodes, intitulée Walkyries, et dont le tournage devait commencer au printemps dernier. Le pitch ? « L’histoire d’un serial killer qui s’attaque principalement à des femmes », précisait Nagui. Les prochains mois s’annoncent relativement chargés pour notre Alexandra Lamy.