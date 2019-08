Le script du dernier épisode évoque la transformation de Daenerys. — HBO

Le scénario du dernier épisode de Game of Thrones qui a tant divisé les fans était consultable en ligne pendant quelques heures sur le site des Emmy Awards. « The Iron Throne », l'épisode 6 de la saison 8, est en effet nommé à la prestigieuse cérémonie qui récompense l’industrie de la télévision dans la catégorie « Meilleure écriture pour une série dramatique ».

Le script a depuis été retiré du site, mais de nombreux internautes ont pu le consulter. Son contenu a notamment été relayé sur Twitter par La Garde de Nuit, site francophone dédié à l'univers du Trône de fer, et par divers sites spécialisés. Voici les éléments que 20 Minutes a retenus (attention, spoiler si vous viviez sous un rocher ces derniers mois).

Le script de l'ép. 6 de cette dernière saison de #GameofThrones était en ligne hier soir sur le site des Emmy Awards (pour rappel, il a été nominé dans la catégorie "meilleure écriture pour une série dramatique" 😅), mais ne l'est plus ce matin. On a quand même noté qq éléments — La Garde de Nuit (@gardedenuit) August 2, 2019

La fin du trône de fer

Au milieu de l’épisode, Drogon, après avoir constaté la mort de Daenerys, fait fondre le fameux trône de fer en lui crachant du feu dessus. Si vous pensiez que l’idée du dragon qui a compris que le pouvoir corrompt était trop tirée par les cheveux… Vous aviez raison. Le fait que le dragon brûle le trône était juste une coïncidence. Selon le site spécialisé The Ringer, le trône n’était pas la cible de Drogon, mais juste « un passant idiot pris dans l'incendie ». Soit.

Le destin de Daenerys

Voici ce que le script dit du moment où les ailes de Drogon se déploient derrière Daenerys après qu’elle a brûlé Port-Royal et ses habitants. « Quand [Jon] approche du sommet il voit Dany, déjà descendue de dragon, marchant dans sa direction. Pendant un moment, les ailes déployées de Drogon s’étendent derrière son dos, une image perturbante. La Requête de sa Satanique Majesté. »

«Her Satanic Majesty’s Request» fait référence à l’album des Rolling Stones sorti en 1967, Their Satanic Majesties Request, rappelle The Ringer. L’utilisation de ces mots est supposée faire comprendre que Daenerys a terminé sa transition vers la tyrannie.

L’élection du nouveau roi de Westeros

Edmure Tully a voté en faveur de l’élection de Bran en espérant avec une influence à la Cour grâce à leur lien de parenté, tandis que Yara a accepté en mémoire de Theon. Et Gendry ? « Gendry est content de suivre ». A noter également, l’identité du nouveau Prince de Dorne qui semblait sortir de nulle part… N’est jamais précisée dans le script. Quant aux seigneurs que personne n’a identifiés, ils sont uniquement désignés par « ND », soit « no dialogue ».

La fin de Jon Snow

Jon Snow est peut-être parti au nord, mais ça ne veut pas dire qu’il a abandonné la Garde de Nuit, contrairement à ce que laissait penser la dernière scène. « Jon s’avance dans la mer de visages qui l’attendent. Il n’y a pas de suspicion sur ces visages, et pas d’admiration. Seulement la confiance. La Garde de Nuit avait l’habitude de les chasser, mais ils suivront ce Garde de Nuit », est-il écrit dans le script. Jon est donc bien toujours un Garde.