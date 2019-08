Clay, à qui Hannah avait laissé les cassettes expliquant son suicide, se trouve dans une situation compliquée dans la saison 3. — Beth Dubber/Netflix

Une quatrième et dernière saison de 13 Reasons Why est actuellement en production, affirme Variety. Netflix a par ailleurs dévoilé ce jeudi la bande-annonce de la saison 3 de 13 Reasons Why, qui sera mise en ligne sur le site de streaming le 23 août. « Un nouveau crime atroce se déroule dans la saison 3 de 13 Reasons Why », annonce Netflix dans la description de la vidéo.

Un enterrement dans la saison 3

Dans un montage rapide et un peu angoissant, la bande-annonce nous permet de voir différents personnages de la série, pour finalement les retrouver tous en vêtements sombres à l’enterrement d’un élève de Liberty High School.

Attention, ça va divulgâcher dans la vidéo et dans les paragraphes qui suivent.

« Huit mois après avoir empêché Tyler de commettre l’impensable au Spring Fling, Clay, Tony, Jessica, Alex, Justin et Zach trouvent des moyens de porter le fardeau de la vérité dissimulée ensemble, tout en aidant Tyler à se remettre. Mais quand les suites d’un match de rentrée tumultueux culminent dans la disparition d’un joueur de football et que Clay se retrouve dans le radar de la police, c’est à une outsider astucieuse de mener le groupe à travers une enquête qui menace de dévoiler les plus gros secrets de tout le monde », annonce le synopsis officiel de la saison 3.

Dernière chance avant de vous divulgâcher le nom du mort

Surprise : la saison 3 sera vraisemblablement centrée sur le décès inattendu de Bryce Walker. Le viol de Hannah Baker commis par Bryce est l’une des raisons qui a poussé l’héroïne de la saison 1 à se suicider. Le jeune homme a aussi violé à plusieurs reprises sa petite amie Chloë Rice, ainsi que Jessica Davis alors qu’elle était inconsciente à cause de l’alcool. Dans la saison 2, Bryce Walker n’avait reçu que trois mois en liberté conditionnelle comme punition ; il s’apprêtait à changer d’école dans le dernier épisode.

« J’ai besoin de savoir ce qui est arrivé à mon fils », demande la mère de Bryce Walker, Nora (jouée par Brenda Strong, Mary Alice Young dans Desperate Housewives) aux jeunes de Liberty High à la fin de la bande-annonce. Netflix a mis en place un site, whokilledbrycewalker.com, qui, sous la forme d’un jeu interactif sur mobile, nous plonge dans la peau d’un étudiant de Liberty High en pleine déposition auprès du shérif.

La saison 4 de la série est déjà en tournage, et se déroulera au moment de la fin du lycée pour les personnages principaux, selon Entertainment Weekly. Katherine Langford, qui interprétait Hannah Baker dans les saisons 1 et 2 de la série, ne sera pas présente dans les deux dernières.