Un lieu éphémère dédié à l’univers de la série Friends va ouvrir à New York du 7 septembre au 6 octobre, à l’occasion des 25 ans de la série. Nommé « Celui avec le pop-up », en référence aux titres des épisodes de la série culte de David Crane et Marta Kauffman, le lieu rassemblera des accessoires, des costumes et des reproductions des plateaux de tournage.

« Plein d’opportunités de photos »

« Nous aurons des reproductions de décors comme l’appartement de Joey et Chandler, du Central Perk (évidemment), plein d’opportunités de photos et une chance d’apprendre à être de type A comme Monica en termes de ménage », annonce le site officiel du lieu. Selon CNN, on pourra notamment y coincer sa tête dans une dinde, comme dans l’épisode de Thanksgiving de la saison 5.

Le site se trouvera dans le quartier de SoHo, à Manhattan. Les billets coûtent 29,50 dollars, et leur vente ouvrira ce vendredi.