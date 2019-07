Amazon prépare une série télé adaptée de «Souviens toi... l'été dernier»

Ryan Phillips, Jennifer Love Hewitt et Sarah Michelle Gellar dans le premier «Souviens toi... l'été dernier». — INTERFOTO USA/SIPA

Souvenez-vous… il y a plus de vingt ans. Le film d’horreur "Souviens toi… l’été dernier" sortait en salle en janvier 1998 en France. Il va prochainement être adapté en série pour Amazon, selon Deadline. Le pilote sera produit par James Wan, réalisateur de Aquaman, Conjuring et Insidious, accompagné de Neal H. Moritz, le producteur du film original et de ses deux suites, qui travaillait déjà sur un reboot en 2014.

Dans ce slasher désormais culte de Jim Gillepsie, quatre jeunes gens interprétés par Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe et Freddie Prinze Jr. tuent par accident un inconnu en voiture, et décident de faire disparaître le corps. Ils se retrouvent un an plus tard pris en chasse par un mystérieux tueur qui leur faire comprendre qu’il sait ce qu’ils ont fait.

Une trilogie à succès

Sorti en octobre 1997 outre-Alantique, le film y a totalisé 72,6 millions de dollars. En France, il a été vu par 1,19 millions de spectateurs dans les salles obscures, rappelle Puremédias. Il a généré 127 millions de dollards dans le monde. Sa suite (1998), réalisée par Danny Cannon, suit les survivants du premier film quelques années plus tard, de nouveau confrontés au tueur. Un troisième film reprenait le même principe avec un nouveau groupe de jeunes. Réalisé par Sylvain White, il est sorti en 2006 directement en DVD.