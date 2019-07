La dernière saison d’« Orange Is The New Black » sera disponible à partir de vendredi sur Netflix.

Six ans après le lancement de la série, « 20 Minutes » retrace le parcours des personnages principaux.

Toutes les bonnes choses ont une fin, et il était grand temps qu'Orange Is The New Black tire sa révérence. Depuis ce vendredi, l’ultime saison de la série est disponible sur Netflix, et les fans de la première heure vont enfin découvrir à quelle sauce les détenues de Litchfield vont être mangées. Et il s’en est passé des choses depuis l’incarcération de Piper Chapman lors de la première saison en 2013…

Les conditions de détention se sont durcies à cause de la privatisation de l’établissement, une détenue a perdu la vie à cause d’un gardien, une innocente a été injustement reconnue coupable du meurtre d’un gardien, sans oublier les différences de traitements entre les prisonnières blanches et les noires ou les latinas… Bref, une belle représentation du système carcéral américain. Fort heureusement, de belles histoires ont vu le jour également, des amitiés se sont nouées, et de belles histoires d’amour sont nées. Et la seule chose qui n’a pas changé : Piper est toujours aussi insupportable.

Mais comment ont évolué les personnages principaux ? Nos héroïnes sont-elles encore toutes derrière les barreaux ? 20 Minutes fait un petit point avant d’attaquer la clôture d’OITNB.

Piper Chapman

Au début

Le personnage le plus détesté de tous les temps. La série commence sur son entrée en prison et son adaptation au milieu carcéral. Les débuts sont difficiles, elle retrouve son ex-copine qui l’a conduite derrière les barreaux, et se fait martyriser par ses codétenues…

A la fin

Fort heureusement, Piper perd de l’importance au fil des saisons, jusqu’à devenir quasi secondaire. A la veille du final, elle se marie ENFIN avec son ex Alex et surtout… elle quitte la prison ! La clôture devrait donc montrer son adaptation au monde extérieur.

Galina « Red » Reznikov

Au début

La reine du réfectoire et la boss de la prison. Red fait la pluie et le beau temps, mieux vaut se la mettre dans la poche pour éviter les embrouilles.

A la fin

Red perd de sa superbe en quelques saisons. Elle perd un peu la boule, elle est accusée saison 6 de meurtre au second degré sur le gardien Piscatella. Sans oublier sa soif de vengeance sur son ami Freida, qui l’a trahie…

Alex Vause

Au début

Ancienne « baronne de la drogue », Alex est discrète mais ne se laisse pas marcher sur les pieds. Amoureuse de Piper, elle n’hésite toutefois pas à la trahir pour sauver sa peau.

A la fin

Un peu malgré elle, Vause devient l’une des meneuses de la prison, et va devoir défendre sa place face à la terrible Badison…

Suzanne « Crazy Eyes » Warren

Au début

La « zinzin » de la zonzon, mais surtout le personnage le plus attachant de « OITNB ». Bon au début, elle est carrément flippante, notamment quand elle fait pipi près de Piper pour l’intimider…

A la fin

Très vulnérable, Suzanne va se faire peu à peu grignoter par la prison, et s’enfermer de plus en plus dans son monde, torturée par la culpabilité et la paranoïa.

Dayanara « Daya » Diaz

Au début

La jeune femme s’entiche de l’un des gardiens, et tombe enceinte. Le père va l’abandonner et Daya va devoir se séparer du bébé…

A la fin

Grosse descente aux enfers pour Daya. La jeune femme va multiplier les erreurs, elle tire notamment sur un gardien et sombre dans la drogue lors de l’avant-dernière saison…

Poussey Washington

Au début

Drôle et bienveillante, comment ne pas s’attacher à ce personnage ? L’une des rares détenues à ne pas multiplier les embrouilles, sa bonne humeur est il faut le dire, assez rafraîchissante entre les murs de Litchfield.

A la fin

Gros drame de la série, son personnage est tué par un gardien en saison 4, qui l’étouffe en la maintenant au sol lors d’une manifestation dans le réfectoire. Une mort difficile à encaisser… Et pour les fans de Samira Wiley, on peut la retrouver dans la série The Handmaid’s Tale.

Tasha « Taystee » Jefferson

Au début

Dans la même veine que Poussey, Taystee, sa meilleure amie, est drôle et pétillante. Elle bosse dans un premier temps à la bibliothèque, puis seconde le directeur de la prison (et enchaîne les gags).

A la fin

Le destin de Taystee prend une tournure tragique quand elle se voit injustement accusée du meurtre de l’un des gardiens de prison. Malgré sa défense, elle est reconnue coupable en fin de saison dernière, et son horizon est on ne peut plus sombre.

Carrie « Big Boo » Black

Au début

Avec Red, l’autre forte tête de la saison 1. Elle marque les esprits par son fort engagement pour la communauté lesbienne, et pour son gros appétit sexuel.

A la fin

Très présente au début de la série, Boo se fait de moins en moins présente au fil des saisons. Espérons qu’elle le soit plus lors du final.

Sophia Burset

Au début

Interprété par l’actrice transgenre Laverne Cox, le personnage de Sophia était d’une importance cruciale lors de la première saison, et un engagement fort pour la communauté LGBT dans le monde des séries.

A la fin

rare au fil des saisons. Elle est notamment recluse à l’isolement, où l’on nie sa féminité, et sombre dans la dépression. Mais à la veille du final, elle bénéficie d’une libération anticipée. Sera-t-elle présente en saison 7 ?

Tiffany « Pennsatucky » Doggett

Au début

Accro au crack, proche des suprémacistes blancs, ultra religieuse (en apparence), Dogget mène notamment la vie dure à Piper, qu’elle déteste.

A la fin

Pennsatucky est l’une des grosses transformations de la série. Au fil des saisons elle va s’ouvrir aux autres et faire preuve d’une certaine forme d’altruisme. En saison 6, elle part en cavale avec un gardien, mais finit par se rendre et retourne derrière les barreaux…

Clio Weickert