Deux mois après le final de « Game of Thrones », comment avez-vous surmonté la perte de votre série fétiche ?

Une série qui s’achève, c’est « un moment de deuil collectif », selon Olivier Joyard, auteur du documentaire Fins de séries. L’épisode final de Game of Thrones a été diffusé le 19 mai sur HBO, et dans la nuit du 19 au 20 mai en France en simultané avec les Etats-Unis sur OCS.

Les lecteurs ont exploré Westeros dès 1996 lors de la parution du premier tome de la saga de George R.R. Martin. Les téléspectateurs ont quant à eux fait la connaissance des Stark et des Lannister le 17 avril 2011. Ensemble, ils ont découvert le personnage qui allait monter sur ce fameux trône de fer au bout de 73 épisodes, copieusement scrutés, commentés, et analysés sur les réseaux sociaux, entre amis ou entre collègues.

Le dénouement a divisé les fans de Game of Thrones. Pour certains, il y a eu de la déception, de la frustration et même une pétition. Mais aussi des apitoiements, de l’abattement et même des applaudissements.

Et vous, qu’avez-vous ressenti lorsque Game of Thrones s’est terminé ? Comment avez-vous fait votre deuil ? En débattant du dénouement ? En matant à nouveau l’intégrale de la série ? En lisant les romans de George R. R. Martin ? En faisant du binge watching de tout un tas d’autres séries ?

Anne Demoulin