Alors que la série « Orange Is The New Black » fait ses adieux sur Netflix ce vendredi, voici les 95 autres séries anglo-saxonnes qui s'arrêtent cette année

La dernière saison d’Orange Is The New Black est disponible sur Netflix ce vendredi.

Cette série carcérale est la préférée des abonnés Netflix.

Orange Is The New Black n’est pas la seule série qui ne survivra pas à 2019. Quelque 95 autres séries anglo-saxonnes sont annulées, arrêtées ou se termineront prochainement au cours de la saison 2018-2019.

Dernière visite au parloir de Litchfield. Netflix dévoile ce vendredi la septième et dernière saison de sa série carcérale Orange is the New Black. Selon une étude menée par MoffettNathanson/HarrisX, la série carcérale s’impose devant Stranger Things en tête du classement des séries préférées des abonnés de Netflix. Après Game of Thrones, The Big Bang Theory et Veep, c’est un autre programme emblématique qui s’en va. Pour l’heure, 20 Minutes a recensé quelque 96 séries anglo-saxonnes qui ne survivront pas à 2019. Inventaire.

1. « Abby’s » (NBC)

Dernière tournée ! La sitcom Abby, qui racontait comment une vétéran de l’Afghanistan ouvrait un bar de fortune dans son jardin, n’a pas trouvé sa clientèle. La série a été annulée avant que les 13 épisodes de la première saison ne soient diffusés.

2. « Alone Together » (Freeform)

Pas de saison 3 pour la comédie single camera Alone Together qui met en scène Esther Povitsky (Crazy Ex-Girlfriend) et Benji Aflalo (Not Safe with Nikki Glaser) dans la peau d’Esther et Benji, deux amis tentant désespérément s’intégrer à Los Angeles.

3. « American Vandal » (Netflix)

Le mockumentary, American Vandal, parodie de Making a murderer, a été annulé environ un mois après la sortie de la seconde saison.

4. « Andi Mack » (Disney Channel)

La saison 3 d’Andi Mack marquera la fin des aventures de la préadolescente introspective.

5. « Angie Tribeca » (TBS)

Les enquêtes loufoques de la comédie policière Angie Tribeca, créée par Steve Carell et Nancy Walls Carell, s’arrêtent après quatre saisons.

6. « Berlin Station » (EPIX)

Mission terminée pour l’agent de la CIA Daniel Miller ! La série d’espionnage Berlin Station a été annulée après trois saisons et 29 épisodes.

7. « The Big Bang Theory » (CBS)

Après douze ans de bons et loyaux services, les geeks d’une des séries les plus populaires au monde, The Big Bang Theory, ont joué leur dernière partie.

8. « Broad City » (Comedy Central)

La comédie, Broad City, qui suit les pérégrinations de deux New-Yorkaises féministes juives autoproclamées, n’aura pas de sixième saison.

9. « Camping » (HBO)

Camping, la comédie champêtre de Lena Dunham et Jennifer Konner, le duo de talents derrière Girls, qui mettait en scène le week-end catastrophe d’anniversaire de Walt (David Tennant, la 10e incarnation du Doctor Who) et Kathryn (Jennifer Garner, qui faisait ici son grand retour sur le petit écran) n’a pas convaincu.

10. « Catastrophe » (Amazon Prime Video)

« Ça ne va jamais durer » ! On aurait tout à fait pu penser ça de Catastrophe, et de son couple de protagonistes, l’Américain Rob et l’Irlandaise Sharon. Leur histoire d’amour et d’humour noir aura duré quatre saisons.

11. « Chambers » (Netflix)

Chambers, le drame horrifique psychologique avec Uma Thurman, n’a pas survécu à sa première saison.

12. « Champaign ILL » (YouTube)

Que serait devenu Ronnie (Adam Pally) et Alf (Sam Richardson) d’Entourage si Vince était décédé ? Ils seraient retournés vivre chez leurs parents dans la ville de Champaign dans l’Illinois. On n’en saura pas beaucoup plus, Champaign ILL s’arrête après une seule saison de 10 épisodes.

13. « Channel Zero » (Syfy)

Channel Zero était la meilleure anthologie horrifique… que vous ne regardiez pas. Elle a été abandonnée après quatre saisons, faute d’audience, mais continuera de hanter ceux qui l’ont vue.

14. « The Cool Kids » (FOX)

On n’est pas sérieux quand on a 70 ans ! Les quatre septuagénaires de The Cool Kids ne causeront plus aucun trouble dans leur résidence pour séniors et partent à la retraite après une saison.

15. « Counterpart » (Starz)

Une série d’espionnage doublée d’une série de SF ! Howard Silk et son double ne reprendront pas du service dans une saison 3 de Counterpart. Les audiences, comme le mur de Berlin, se sont effondrées.

16. « Crashing » (HBO)

Crashing, suivait le malheureux Pete, condamné à camper sur les canapés des plus irrésistibles artistes de la Grosse Pomme, de Sarah Silverman (The Sarah Silverman Program) à T.J. Miller en passant par Artie Lange (Louie, Californication). La série créée par la star du stand-up Pete Holmes ne squattera plus nos écrans après trois saisons.

17. « Crazy Ex-Girlfriend » (The CW)

Les délires de Rebeccas Bunch, l’héroïne toquée de Crazy Ex-Girlfriend, la comédie musicale romantique de Rachel Bloom, s’arrêteront après quatre saisons de prescription d’antidépresseurs cathodiques.

18. « The Curious Creations of Christine McConnell » (Netflix)

Le manoir peuplé de monstres et de fantômes de la sitcom The Curious Creations of Christine McConnell fermera ses portes après une saison.

19. « Deadly Class » (Syfy)

L’école est finie, pour de bon. La mystérieuse école du crime de Deadly Class rend sa copie après une saison.

20. « The Deuce » (HBO)

Troisième et ultime passe ! David Simon, le génialissime créateur de The Wire et Treme, clôt The Deuce, sa série sur l’industrie du porno et de la prostitution dans le New York des années 1970 avec James Franco et Maggie Gyllenhaal, à la rentrée.

21. « The Enemy Within » (NBC)

Création de Ken Woodruff (Gotham, The Mentalist), la traque de Jennifer Carpenter et Morris Chestnut dans la série d’espionnage The Enemy Within a été annulée au bout de 13 épisodes.

22. « Easy » (Netflix)

L’anthologie Easy qui explorait les joies et les affres des relations sentimentales et sexuelles a été renouvelée pour un troisième et ultime rencard.

23. « Elementary » (CBS)

Les enquêtes modernes de Sherlock Holmes et du Docteur Joan Watson de Elementary auront leur conclusion après une septième et ultime saison de 13 épisodes.

24. « Fam » (CBS)

Fam, série comique qui suit une jeune femme dont la vie est bouleversée par l’arrivée de sa sœur incontrôlable, a été annulée après 13 épisodes.

25. « The First » (Hulu)

La série dramatique spatiale The First, qui devait emmener Sean Penn sur Mars, n’a pas réussi à décoller et s’est crashée au bout de huit épisodes.

26. « The Fix » (ABC)

Pas d’appel, ni de saison 2, pour The Fix, drame juridique co-créé par Marcia Clark, la procureure du fameux procès d’O.J. Simpson

27. « Fleabag » (Amazon Prime Video)

La comédie dramatique britannique Fleabag, signée Phoebe Waller-Bridge (devant et derrière la caméra), qui suit les aventures d’une truculente trentenaire dépressive, ne volera pas en saison 3.

28. « For the People » (ABC)

For the people, la série judiciaire de Shonda Rhimes qui suivait les premiers pas de six jeunes diplômés de la fac de droit à la Cour Fédérale de New York, est condamnée : verdict, pas de saison 2.

29. « Fosse/Verdon » (FX)

Fosse/Verdon raconte l’histoire du légendaire chorégraphe et cinéaste Bob Fosse et de son épouse, la danseuse et actrice Gwen Verdon n’aura esquissé que quelques pas, soit huit épisodes.

30. « Frankie 2.0 » (Nickelodeon)

Frankie 2.0 qui suivait les aventures d’une adolescente androïde ne sera pas rebootée pour une saison 3.

31. « Friends from College » (Netflix)

La bande de potes de Friends from Colleg ne se réunira pas pour une troisième fois, a annoncé le co-créateur du show, Nick Stoller.

32. « Game of Thrones » (HBO)

La huitième et ultime saison de l’adaptation télévisuelle de la saga de George R. R. Martin Game of Thrones s’est finie dans le feu, la glace et le sang, et ses fans ne s’en sont toujours pas remis.

33. « The Gifted » (FOX)

La série de SF The Gifted sur une famille qui découvre que ses enfants sont des X-Men, dans un monde où les mutants sont traqués n’a pas eu le superpouvoir de durer plus deux saisons.

34. « The Good Cop » (Netflix)

The Good Cop, comédie policière qui marquait le retour de Tony Danza sur le petit écran en policier ripou à la retraite, a été annulée au bout d’une saison

35. « The Good Place » (NBC)

Décider d’arrêter une série au bout de quatre saisons pour l’emmener au Bon endroit ? Telle est la décision de Michael Schur, le créateur de The Good Place, comédie portée par Kristen Bell. Choix éthique ou plan diabolique ? Réponse le 26 septembre.

36. « Gotham » (FOX)

L’origin-story de Batman et de ses principaux ennemis dans Gotham a passionné les fans de l’homme chauve-souris pendant cinq saisons.

37. « Happy Together » (CBS)

Dans la sitcom Happy Together, un couple marié invite une pop star à vivre avec eux, la colocation n’aura duré que 13 épisodes.

38. « Happy ! » (Syfy)

Mettant en vedette Christopher Meloni et la voix de Patton Oswalt, la série décalée Happy ! a été diffusée pendant deux saisons et 18 épisodes avant d’être annulée.

39. « House of Cards » (Netflix)

Le mandat du drame politique House of Cards, porté par Kevin Spacey et Robin Wright, s’est achevé au bout de six saisons.

40. « Humans » (AMC)

Humans, adaptation américano-britannique de la série suédoise Äkta människor (Real Humans : 100 % humain), se mettra en mode arrêt après 3 saisons.

41. « I Feel Bad » (NBC)

Dans I Feel Bad, Emet est tout à la fois maman, patronne, épouse, amie et fille… Comment concilier tous ces rôles ? Emet a craqué au bout de 13 saisons.

42. « I’m Dying Up Here », Showtime

Pas de rappel pour I’m Dying Up Here, la série produite par Jim Carrey pour Showtime, qui raconte le parcours du combattant des stars du stand-up américain des années 1970.

43. « Into the Badlands » (AMC)

La série d’action postapocalyptique, Into the Badlands s’est terminée au bout de trois saisons.

44. « iZombie » (The CW)

La dramédie horrifique iZombie est revenue à la vie pour une cinquième et dernière saison.

45. « Jane the Virgin » (The CW)

Désolé, les amis. La cinquième saison marque le chapitre final de la parodie de telenovela Jane the Virgin , emmenée par Gina Rodriguez. Que les fans peuvent se rassurer, Jane the Virgin aura droit à son spin-off !

46. « The Kids Are Alright » (ABC)

The Kids Are Alright, comédie qui suit le quotidien d’une famille catholique irlandaise dans les années 1970, a été sacrifiée au bout d’une seule saison.

47. « Killjoys » (Syfy)

L’histoire des chasseurs de primes Dutch, John et D’avin de Killijoys prend fin avec sa cinquième saison.

48. « The Last Ship » (TNT)

The Last Ship, série d’action qui conte les aventures de l’équipage de l’USS Nathan James, ne survivra pas à la pandémie de la cinquième et dernière saison.

49. « Legion » (FX)

Sans cape, ni collant, la série Marvel, l’hallucinante Legion, a redéfini les limites du genre en seulement trois saisons.

50. « L’arme fatale » (FOX)

Après trois saisons et beaucoup d’agitation, la FOX a décidé d’annuler sa buddy cop série, adaptée de la saga L’arme fatale.

51. « Life in Pieces » (CBS)

La comédie Life in Pieces suit la famille Short sur trois générations et quatre saisons.

52. « Love Is ___ » (OWN)

Après seulement une saison, Love Is_ a été annulé par OWN alors que le producteur exécutif Salim Akil fait face à des accusations de violence domestique.

53. « Marvel’s Daredevil » (Netflix)

Tous les héros Marvel ont déserté la plateforme Netflix. Bien que Marvel’s Daredevil soit terminée, Marvel a laissé entendre que le héros costumé de Matt Murdock allait revenir. Dans la guerre des plateformes de vidéo à la demande par abonnement, les superhéros Marvel seront dans le camp de Disney +.

54. «Marvel’s Iron Fist » (Netflix)

L’expert des arts martiaux de Marvel’s Iron Fist risque aussi de revenir sur Disney +.

55. «Marvel’s Jessica Jones » (Netflix)

La superhéroïne de Marvel’s Jessica Jones a subi le même sort que les autres héros Marvel.

56. « Marvel’s The Punisher » (Netflix)

La saison 2 de Marvel’s The Punisher est sortie en janvier et il n’y aura pas de saison 3, sur Netflix en tout cas.

57. « Midnight, Texas » (NBC)

Le drame surnaturel de Midnight Texas n’aura duré que deux saisons avant que la magie ne s’éteigne.

58. « Mr. Robot » (USA Network)

Le créateur, showrunner et réalisateur de Mr. Robot, Sam Esmail, a confirmé que la saison 4 serait la dernière, à moins qu’il ne se fasse hacker par les fans ?

59. « Murphy Brown » (CBS)

Un p’tit tour et puis s’en va, il n’y aura pas de 12e saison pour ce revival de la sitcom des années 1990 Murphy Brown.

60. « Nightflyers » (Syfy)

Basé sur les écrits de George R.R. Martin, le thriller de science-fiction Nightflyers n’a pas connu le destin de Game of Thrones et a été annulé après 10 épisodes.

61. « One Dollar » (CBS All Access)

One Dollar suit un billet d’un dollar qui passe de main en main dans une petite ville de l’Amérique post-récession au sein d’un groupe de personnes impliqué dans un meurtre multiple, la série ne comptera quant à elle qu’une unique saison.

62. « Orange Is the New Black » (Netflix)

Dernière visite au parloir de Litchfield. Netflix dévoile ce vendredi la septième et dernière saison de sa série carcérale Orange is the New Black.

63. « Origin » (YouTube)

Les passagers abandonnés du vaisseau spatial d’Origin ont plié bagage après une saison et 10 épisodes.

64. « Overthinking with Kat & June » (YouTube)

Overthinking with Kat & June, comédie sur l’amitié féminine, a été annulée après une seule saison de six épisodes.

65. « The Passage » (FOX)

L’histoire de Wolgast (Mark-Paul Gosselaar) et d’Amy et le projet Noah n’a pas été sauvée par le gong et The Passage s’achève après 10 épisodes.

66. « People of Earth » (TBS)

La conspiration des aliens reptiliens de la comédie fantastique People of Earth était bien vraie, puisque la série a finalement été annulée, alors qu’elle avait été renouvelée.

67. « Proven Innocent » (FOX)

Aucune circonstance atténuante pour la série judiciaire Proven Innocent, jugée coupable de faibles audiences et annulée.

68. « Ransom » (CBS)

La série policière internationale Ransom a été diffusée pendant trois saisons sur CBS avant d’être annulée.

69. « The Red Line » (CBS)

The Red Line marquait le retour de Noah Wyle à la télévision dans un drame social à Chicago… avec moins de succès que la série médicale Urgences.

70. « Rel » (FOX)

Rel, série comique mettant en vedette Lil Rel Howery, a été annulée après une saison médiocre.

71. « Roseanne » (ABC)

Le revival de la sitcom Roseanne a été annulé après quelques tweets dérangeants.

72. « Ryan Hansen Solves Crimes on Television » (YouTube)

Ryan Hansen Solves Crimes on Television met en scène l’acteur dans une version fictive de lui-même, aidant les détectives de la criminelle à traduire les criminels en justice. Un coup de main qui a duré deux saisons et 16 épisodes. Les fans de l’acteur l’ont revu dans la peau de Dick Casablancas dans la saison 4 de Veronica Mars , disponible depuis le 19 juillet sur Hulu.

73. « Santa Clarita Diet » (Netflix)

Une comédie horrifique saignante ! La série Santa Clarita Diet, portée le couple Drew Barrymore (hilarante en mère de famille zombie) et Timothy Olyphant, a été annulée après trois saisons. Reviendra-t-elle un jour d’entre les morts ?

74. « Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire » (Netflix)

Basée sur les livres de Lemony Snicket, Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire, emmenées par le « le-gen-dary » Neil Patrick Harris a été conçue pour durer trois saisons.

75. « Shadowhunters » (Freeform)

Malgré la mobilisation des fans, Shadowhunters n’a pas eu droit à une saison 4, mais à trois saisons et deux épisodes additionnels pour terminer les aventures de Clary, de Jace, et des Chasseurs d’ombres.

76. « SMILF » (Showtime)

Après une enquête sur la créatrice et star de la série Frankie Shaw, accusée notamment d’avoir mal géré le tournage de scènes de sexe avec l’actrice Samara Weaving, Showtime a décidé de ne pas commander de troisième saison de la dramédie trash S.M.I.L.F, acronyme de « Single Mother I’d Like to Fuck », (« Mère célibataire que je me taperais bien »).

77. « Sneaky Pete » (Amazon Prime Video)

Conçue par David Shore, le créateur de Dr House, et Bryan Cranston, le héros de Breaking Bad, Sneaky Pete a suivi durant 30 épisodes les magouilles de Marius Josipovic (Giovanni Ribisi), qui, à sa sortie de prison, prend l’identité d’un camarade de cellule, Pete et s’incruste dans sa famille.

78. « The Son » (AMC)

La série western avec Pierce Brosnan, The Son, raconte la montée sanglante et la chute brutale d’une famille du Texas en deux saisons.

79. « Speechless » (ABC)

Après quatre saisons de Speechless, notre temps avec JJ et le reste de la famille DiMeo est terminé. On reste sans voix.

80. « Splitting Up Together » (ABC)

Splitting Up Together, comédie sur des parents divorcés qui font de leur mieux pour garder leur famille unie, a été annulée après deux saisons.

81. « Stan contre les démons » (IFC)

Au bout de trois saisons, Dana Gould, la créatrice de la comédie horrifique Stan contre les démons, a mis fin à la lutte contre les forces du mal.

82. « Star » (FOX)

Après trois saisons, la série dramatique Star sur l’industrie de la musique, a laissé les fans avec un grand cliffhanger non résolu.

83. « Swamp Thing » (DC Universe)

Swamp Thing, basée sur les aventures créées par Len Wein et Bernie Wrightson, a été annulée après 10 épisodes.

84. « Teachers » (TV Land)

La sitcom Teachers, créée par les membres de la troupe d’improvisation The Katydid, qui retrace le quotidien de six institutrices de l’école élémentaire Fillmore à Chicago, ne reviendra pas pour une quatrième rentrée.

85. « Les Pires Profs » (truTV)

La comédie Les Pires Profs sur trois enseignants dysfonctionnels (jouée par les créateurs de la série) a été recalée après trois saisons et 35 épisodes.

86. « The Tick » (Amazon Prime Video)

The Tick, troisième adaptation télévisée du grand super-héros bleu, a été annulée après deux saisons.

87. « Transparent » (Amazon Prime Video)

La série Transparent, qui a marqué un tournant dans la représentation des personnages transgenres, a connu un final quelque peu abrupt, à la suite du renvoi de son acteur principal Jeffrey Tambor, accusé de harcèlement sexuel. Après cinq saisons, les aventures de la famille Pfefferman se poursuivront dans une comédie musicale débridée sur grand écran.

88. « Les Voyageurs du temps » (Netflix)

La plateforme de Los Gatos n’a pas vu du futur pour la série de science-fiction Les Voyageurs du temps, annulée après trois saisons.

89. « Unbreakable Kimmy Schmidt » (Netflix)

Unbreakable Kimmy Schmidt suit la découverte du monde moderne par une jeune femme échappée d’une secte apocalyptique. Netflix a décidé de scinder la quatrième et dernière saison en deux parties. Il serait aussi question de terminer la série par un film.

90. « Veep » (HBO)

Julia Louis-Dreyfus a exercé son pouvoir comique à la Maison-Blanche durant les sept inénarrables saisons de Veep. On la regrette déjà dans le Bureau ovale.

91. « The Village » (NBC)

Tournant autour des aventures des voisins dans un immeuble de Brooklyn, la cohabitation The Village n’aura duré que 10 épisodes.

92. « Voltron : Legendary Defender » (Netflix)

La série d’animation, produite par Dreamworks, Voltron : Legendary Defender, s’est terminée après huit saisons.

93. « Whiskey Cavalier » (ABC)

La série d’espionnage Whiskey Cavalier, mettant en vedette Scott Foley et Lauren Cohan, a été annulée après une saison, mais le studio veut lui trouver un autre foyer.

94. « Wrecked : Les Rescapés » (TBS)

La parodie de la série Lost : Les Disparus, intitulée Wrecked : Les Rescapés, raconte en trente épisodes l’histoire un groupe de survivant lors d’un crash d’avion.

95. « You’re the Worst » (FXX)

Emmenée par l’irascible Gretchen (Aya Cash) et de l’égocentrique Jimmy (Chris Geere), You're the Worst (anti) comédie romantique, créée par Stephen Falk (Weed), a rompu après cinq saisons.

96. « Z Nation » (Syfy)

Z nation, qui suit un groupe improbable de survivants d’une épidémie zombie, aura survécu cinq saisons. Qu’importe, un préquel serait en cours de développement !

Anne Demoulin