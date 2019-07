La BBC et HBO ont dévoilé au Comic Con la bande-annonce de l’adaptation de la trilogie heroic fantasy « A la croisée des mondes » de Philip Pullman, « Dark Materials », le potentiel successeur de « Game of Thrones »…

La BBC et HBO ont dévoilé une nouvelle bande-annonce pour leur prochaine série télévisée, His Dark Materials, lors de la 50e édition du Comic Con de San Diego, attendue en France cet automne en US + 24 en exclusivité sur OCS. Cette adaptation de la trilogie best-sellers de Philip Pullman intitulée A la croisée des mondes suit Lyra Belacqua (interprétée par Dafne Keen de Logan), une jeune fille qui grandit dans un orphelinat d’Oxford. Quand son meilleur ami Roger et d’autres enfants se mettent à disparaître, elle va partir à leur recherche dans des mondes alternatifs à la fois proches et différents du nôtre. Au casting, on retrouve aussi James McAvoy, Ruth Wilson et Lin-Manuel Miranda.

His Dark Materials est une trilogie sombre et anti autoritaire. La première tentative d’adaptation cinématographique, The Golden Compass de 2007, n’a pas répondu aux attentes ni des fans de la saga, ni du box-office, et les cinéastes n’ont jamais adapté les deux autres livres de la série.

Pour HBO, cette fantasy pourrait être le successeur de Game of Thrones, avec sa pléiade de personnages, son intrigue chargée d’allégories politiques et ses scènes nombreuses d’action. Verdict cet automne !

Anne Demoulin