Un reboot de la série «Gossip Girl» en préparation

Les héros de la série originale «Gossip Girl». — © Warner Bros. Television

Gossip Girl a pris fin il y a quatre ans au bout de six saisons, mais n’est pourtant pas morte et enterrée. Un reboot de la série est en préparation, selon les informations du magazine américain The Hollywood Reporter. Les dix épisodes de la nouvelle mouture des scandales de la jeunesse dorée de Manhattan seront disponibles sur la future plateforme concurrente de Netflix et Amazon Prime Video, HBO Max.

Josh Schwartz et Stephanie Savage, les créateurs de la série originale, seront producteurs exécutifs de ce nouveau show, Joshua Safran, producteur exécutif sur la série originale, supervisera l’écriture.

« Une nouvelle génération d’adolescents »

Il ne sera pas question de retrouver Blair Waldorf, Serena Van Der Woodsen, Nate Archilbald et Chuck Bass. Ce dernier décrit le projet comme une « extension » de la série originale : « Huit ans après la fermeture du site Web original, une nouvelle génération d’adolescents des écoles privées de New York est initiée à la surveillance sociale de Gossip Girl. La série prestigieuse traitera de l’ampleur de l’évolution des médias sociaux – et de la ville de New York – au cours des années qui ont suivi », explique-t-il encore.

Les fans du teen drama devront être patients, la plateforme de streaming HBO Max ne doit voir le jour qu’au printemps 2020.