Noah Schnapp le 29 juin 2019 pour la série Stranger Things — AP1/Apega/WENN.com/SIPA

Parfois, il suffit de peu pour que toute la toile s’enflamme, surtout quand il s’agit de la série phare du moment Stranger Things. La cause de cette effervescence ? Un dialogue entre Will, Lucas et Mike dans la saison 3 lors d’une partie de Donjons & Dragons. Attention, spoiler !

« Ce n’est pas de ma faute si tu n’aimes pas les filles »

« Ce n’est pas de ma faute si tu n’aimes pas les filles ». Telle est la fameuse phrase lancée par Mike à son meilleur ami Will dans l’épisode 3 de la saison 3. Même si cette dernière a pu passer inaperçue aux oreilles des moins attentifs, les fans des premiers jours, eux, l’ont bien remarquée. Deux hypothèses ont dès lors circulé : l’une en faveur de l’homosexualité présumée de Will et l’autre qui privilégie la jeunesse du personnage et le fait qu’il ne s’intéresse pas encore aux filles.

Randos commenting about Stranger Things 3: I don’t think that Mike saying Will “doesn’t like girls” means he’s GAY... I got something COMPLETELY different from that scene



Literally the original Stranger Things pitch bible: pic.twitter.com/fcfNWpDWnr — Penny Parker (@SnapsCube) July 9, 2019

Pour l’acteur, qui s’est confié au site The Wrap, la balance penche clairement en faveur de la seconde : « lui tout ce qu’il veut c’est s’amuser avec eux (…) Pour moi, ça veut juste dire qu’il voudrait rester un enfant et continuer à jouer dans la cave à Donjons & Dragons ». Pas sûr que ça suffise à clore le débat.