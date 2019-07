La 71e cérémonie des Emmy Awards aura lieu le 23 septembre. — Eric Jamison/AP/SIPA

Qui succédera à The Marvelous Mrs. Maisel et Game of Thrones, respectivement sacrés meilleure comédie et meilleure série dramatique le 17 septembre 2019 ? Game of Thrones, qui s’est achevé le 19 mai, surpassera-t-elle son record de victoires des Emmy ? Julia Louis-Dreyfus, qui a remporté à six reprises le prix de la meilleure l’actrice dans une comédie, gagnera-t-elle un nouveau trophée pour son rôle de Selina Meyer dans Veep ? Jim Parsons mettra-t-il une cinquième récompense sur sa cheminée grâce à son rôle de Sheldon Cooper dans la sitcom CBS The Big Bang Theory, qui a fait ses adieux au printemps après douze ans de bons et loyaux services ? Réponse le 23 septembre à Los Angeles.

La 71e édition des Emmy Awards a dévoilé ce mardi la liste de ses nommés. Voici les prétendants des principales catégories, annoncés sur la scène du Wolf Theatre de l’Académie à North Hollywood par Ken Jeong (Community) et D’Arcy Carden (The Good Place).

Meilleure série dramatique :

Better Call Saul

Bodyguard

Game of Thrones

Killing Eve

Ozark

Pose

Succession

This Is Us

Meilleure actrice dans une série dramatique :

Emilia Clarke, Game of Thrones

Jodie Comer, Killing Eve

Viola Davis, How to Get Away with Murder

Laura Linney, Ozark

Mandy Moore, This Is Us

Sandra Oh, Killing Eve

Robin Wright, House of Cards

Meilleur acteur dans une série dramatique :

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Kit Harington, Game of Thrones

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Billy Porter, Pose

Milo Ventimiglia, This is Us

Meilleur second rôle féminin dans une série dramatique :

Gwendoline Christie, Game of Thrones

Sophie Turner, Game of Thrones

Fiona Shaw, Killing Eve

Lena Headey, Game of Thrones

Maisie Williams, Game of Thrones

Julia Garner, Ozark

Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique :

Jonathan Banks, Better Call Saul

Alfie Allen, Game of Thrones

Peter Dinklage, Game of Thrones

Chris Sullivan, This Is Us

Giancarlo Esposito, Better Call Saul

Nikolaj Coster-Waldau, Game of Thrones

Michael Kelly, House of Cards

Meilleure mini-série :

Chernobyl

Escape at Dannemora

Fosse/Verdon

Sharp Objects

When They See Us

Meilleur acteur dans une mini-série :

Mahershala Ali, True Detective

Benicio del Toro, Escape at Dannemora

Hugh Grant, A Very English Scandal

Jared Harris, Chernobyl

Jharrel Jerome, When They See Us

Sam Rockwell, Fosse/Verdon

Meilleure actrice dans une mini-série :

Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape At Dannemora

Aunjanue Ellis, When They See Us

Joey King, The Act

Niecy Nash, When They See Us

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Meilleur second rôle féminin dans une minisérie :

Emily Watson, Chernobyl

Patricia Clarkson, Sharp Objects

Marsha Stephanie Blake, When They See Us

Margaret Qualley, Fosse/Verdon

Patricia Arquette, The Act

Vera Farmiga, When They See Us

Meilleur second rôle masculin dans une minisérie :

Ben Whishaw, A Very English Scandal

Paul Dano, Escape at Dannemora

Michael K. Williams, When They See Us

Stellan Skarsgard, Chernobyl

John Leguizamo, When They See Us

Asante Blackk, When They See Us

Meilleur téléfilm :

Black Mirror : Bandersnatch

Brexit

Deadwood

King Lear

My Dinner with Herve

Meilleure comédie :

Barry

Fleabag

The Good Place

The Marvelous Mrs. Maisel

Russian Doll

Schitt’s Creek

Veep

Meilleure actrice dans une série comédie :

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Julia Louis-Dreyfuss, Veep

Natashal Lyonne, Russian Doll

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Meilleur acteur dans une série comédie :

Anthony Anderson, Black-ish

Don Cheadle, Black Monday

Ted Danson, The Good Place

Michael Douglas, The Kominsky Method

Bill Hader, Barry

Eugene Levy, Schitt’s Creek

Meilleur second rôle féminin dans une comédie :

Sarah Goldberg, Barry

Olivia Colman, Fleabag

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Sian Clifford, Fleabag

Betty Gilpin, GLOW

Marin Hinkle, The Marvelous Mrs. Maisel

Ann Chlumsky, Veep

Meilleur second rôle masculin dans une comédie :

Henry Winkler, Barry

Stephen Root, Barry

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Anthony Carrigan, Barry

Alan Arkin, The Kominsky Method

Tony Hale, Veep