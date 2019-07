Cheddar, le chien de la série «Brooklyn Nine-Nine», est mort — Capture écran FOX

A l’instar de Li’l Sebastian, le cheval miniature dans Parks and Recreation, le chien corgi Cheddar est devenu en six saisons la mascotte discrète mais essentielle de Brooklyn Nine-Nine. Les deux séries ont été créées par Michael Schur. Dans le show, Cheddar est la propriété du capitaine Raymond Holt, qu’il considère un peu comme son enfant. Or, comme l’ont annoncé ses maîtres sur Instagram, Stewart, le chien qui a joué Cheddar dans le plus grand nombre d’épisodes, s’en est allé.

«Nous sommes allés à la plage, son endroit favori, où il s’est amusé dans les vagues, puis nous nous sommes régalés d’un pique-nique composé de burgers, peut-on lire sur Instagram. Nous avons profité du soleil, d’être ensemble. Notre vétérinaire nous a ensuite rejoints, et Stewart s’est endormi paisiblement dans mes bras, au son de l’océan. Il était un chien unique, il était ma super star. » Sauvée in extermis par NBC l’année dernière, Brooklyn Nine-Nine sera de retour pour une saison 7.