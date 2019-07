PETARD Après le succès de ses six premiers épisodes, la série française « Family Business » va connaître une deuxième saison, a assuré Netflix, ce jeudi

Jonathan Cohen et Gérard Darmon dans «Family Business». — Julien Panie/Netflix

Ça va être une (nouvelle) beuhcherie ! Forte d’une première saison à succès, Family Business ne va pas rester sur un « one shot ». En effet, Netflix vient d’annoncer sur son compte Twitter que les aventures de la famille Hazan se poursuivront dans une saison 2, attendue pour l’année prochaine. Un peu de patience donc, il faut que les savoureuses répliques de Jonathan Cohen ou encore de Gérard Darmon germent.

On passe au 2 feuilles.



Family Business reviendra pour une saison 2. — Netflix France (@NetflixFR) July 11, 2019

Drôle et résolument décalé, le ton des six premiers épisodes de Family Business a rendu addict bon nombre de téléspectateurs. L’intégralité de la saison 1, disponible depuis le 28 juin sur la plateforme de films et de séries en flux continu, a reçu l’approbation de la critique.

De la boucherie à la « beuhcherie »

Cette saison créée par Igor Gotesman qui laissait une ouverture sur de nouveaux épisodes, raconte l’histoire de la famille Hazan, qui tient une boucherie dans Paris. En proie à des difficultés financières, le père, joué par Gérard Darmon, envisage de vendre son établissement. Son fils, interprété par Jonathan Cohen, multiplie les projets, sans connaître de franches réussites.

Pas très emballé à l’idée de vendre de la viande, il va décider de transformer l’enseigne en « beuhcherie », profitant de l’annonce de la légalisation du cannabis en France. Le tout avec l’aide du chanteur Enrico Macias. Vivement la deuxième feuille.