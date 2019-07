«Friends» quittera bien Netflix en 2020 (du moins aux Etats-Unis)

Après les rumeurs, et un gros chèque au passage, voici l’annonce officielle : Friends, la série culte de toute une génération et l’un des programmes les plus « binge watchés » sur Netflix, quittera la plate-forme en 2020 pour rejoindre le nouveau service de streaming HBO Max. Selon The Hollywood Reporter, WarnerMedia s’est engagé à payer 85 millions de dollars par an, pendant cinq ans, pour avoir l’exclusivité de la série.

The One Where We Have To Say Goodbye.



We’re sorry to see Friends go to Warner's streaming service at the beginning of 2020 (in The US). Thanks for the memories, gang ☕