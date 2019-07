FILIATION Maya Hawke, la fille d’Uma Thurman et Ethan Hawke, a fait sensation dans la saison 3 de « Stranger Things », et elle n’est pas la seule enfant de stars à s’illustrer dans une série…

Maya Hawke, la fille d'Uma Thurman et Ethan Hawke, campe Robin dans la saison 3 de «Stranger Things». — Netflix

Maya Hawke, la fille d’Uma Thurman et Ethan Hawke, joue Robin dans la saison 3 de Stranger Things.

Emma Smet, la fille de David Hallyday et d'Estelle Lefébure a fait ses débuts dans Demain nous appartient.

Ella Stiller, la fille de Ben Stiller, a fait sensation dans Escape at Dannemora.

Des parents, pas peu fiers ! Sur les réseaux sociaux, Uma Thurman et Ethan Hawke ont félicité leur fille, Maya Hawke, qui a fait ses débuts d’actrice dans le rôle de Robin dans la saison 3 de Stranger Things, disponible depuis jeudi sur Netflix. « Ma victorieuse fille et tendre sirène. Un week-end triomphal dans Stranger Things. Félicitations ma bien-aimée Maya », a écrit Uma Thurman ce lundi. « Mesdames et Messieurs, faites connaissance avec Maya Hawke, c’est du lourd ! », s’était enorgueilli de son côté Ethan Hawke vendredi.

Les enfants de stars envahissent le petit écran et risquent bien de bientôt voler la vedette à leurs illustres parents. Souvenez-vous, Kiefer Sutherland, le héros de 24 heures chrono, a autant marqué l’histoire des séries que Donald Sutherland dans MASH. Pendant que Martin Sheen campait le président d’A la Maison-Blanche, son fils, Charlie Sheen cartonnait dans Mon oncle Charlie. Nul doute que la notoriété de Jennifer Aniston, la star de Friends, a surpassé celle de son père, John Aniston, qui incarnait Victor Kiriakis dans le soap Des jours et des vies. Les enfants des stars sont sous les feux des projecteurs depuis leur venue au monde, voici ceux qui risquent d’y rester dans le monde des séries.

Maya Hawke, la révélation de Stranger Things

« J’espère vraiment que les opportunités pour ma fille seront plus vastes que lorsque j’ai débuté à son âge » confiait Uma Thurman à Séries Mania, à propos des changements en cours à Hollywood. Maya Hawke, née de l’union des vedettes de Bienvenue à Gattaca en 1998, a fait ses débuts dans la minisérie de la BBC Little Women en 2017. Parmi les dix nouveaux personnages de la saison 3 de Stranger Things, elle campe Robin, la collègue de Steve chez le glacier Scoops Ahoy. Une performance qui a d’ores et déjà fait fondre les fans de la saga fantastique. « Totalement en amour pour Robin dans Stranger Things et je viens d’apprendre que c’est la fille d’Uma Thurman et Ethan Hawke », confie l’un d’eux. « Robin est la meilleure chose qui est arrivée à Stranger Things », écrit un autre. « J’ai eu un gros coup de cœur pour Robin ! », commente un troisième.

Totalement en amour pour Robin dans #StrangerThings et je viens d'apprendre que c'est la fille de Uma Thurman et Ethan Hawke. Ha! ♡ pic.twitter.com/tiex4WYRfX — 🌈 C r y s • TØP -11 ♡ (@Cryyyss) July 7, 2019

robin est la meilleure chose qui est arrivée à stranger things j’ai déjà envie de rewatch la saison 3 juste pour elle — charlotte (@weasleyeuns) July 7, 2019

La prestation de la jeune actrice de 21 ans a tellement séduit les fans que Netflix a publié sur son compte Twitter : « Bienvenue sur le compte fan officiel de Robin de Stranger Things 3 ! » Avec ce rôle, Maya Hawke s’est déjà fait un prénom !

Emma Smet, la nouvelle recrue de « Demain nous appartient »

Dans la famille Hallyday, je demande la petite-fille… Emma Smet, née en 1997 de l’union du chanteur David Hallyday et du mannequin Estelle Lefébure, prend la relève dans cette lignée d’artistes. Elle a intégré le 1er juillet le casting de la série quotidienne de TF1, Demain nous appartient, aux côtés d’Ingrid Chauvin et d'Alexandre Brasseur. Elle joue Sofia, la fille âgée de 16 ans du docteur William Daunier, le nouveau chef de service de médecine interne de l’hôpital. La jeune actrice de 21 ans fait déjà tourner les têtes des fans du soap. « J’adore déjà Emma Smet », écrit l’un d’eux. « Emma Smet est sublime », poursuit un second. « Emma Smet joue divinement bien son rôle dans Demain nous appartient. Elle est très naturelle et magnifique. Bravo ! », renchérit un troisième.

Et Emma Smet est sublime 😱 #DNA — Athéeeeeee _✨ (@AtheGL) July 7, 2019

Emma Smet joue divinement bien son rôle dans #DNA.

Elle est très naturelle et magnifique.

Bravo ! #TF1 #Hallyday — Antò (@Aguamenti76) July 2, 2019

Mais son plus grand fan reste son papa, qui a félicité sa fille sur Instagram : « Premiers pas… Tellement fier », a-t-il écrit en légende d’une photo d’Emma dans le rôle de Sofia.

Mamie Gummer, l’actrice virtuose de « True Detective »

« Elle est la fille de Meryl Streep mais ce n’est pas la raison pour laquelle vous devez la connaître », écrit, à juste titre, le New York Times à son sujet. Mary Willa Gummer, surnommée Mamie, 35 ans, est la fille de l’actrice la plus honorée du cinéma anglophone et du sculpteur Don Gummer. Elle a fait ses débuts au cinéma aux côtés de deux monstres du cinéma, sa mère et Jack Nicholson dans La Brûlure de Mike Nichols en 1986. A la télévision, elle joue notamment Sally Smith Adams dans la mini-série John Adams, l’avocate Nancy Crozier dans The Good Wife ou encore Dr Emily Owens dans les treize épisodes de Emily Owens, M.D. L’actrice n’avait pas encore participé jusqu’à présent à quoi que ce soit qui blufferait le public. C’est chose faite avec la saison 3 de True Detective dans laquelle elle joue Lucy Purcell, la mère des deux enfants présumés kidnappés. Un rôle avec lequel elle réussit à provoquer chez le spectateur des émotions diamétralement opposées en quelques secondes seulement. Quoi de plus normal, c'est la fille de Meryl Streep, non ?

Ella Stiller, la sensation d’« Escape at Dannemora »

Ella Stiller est la fille des comédiens Ben Stiller et Christine Taylor et la petite fille des comédiens Jerry Stiller et Anne Meara. La jeune actrice de 17 ans n’a évidemment pas le long CV de ses parents et grands-parents, mais sa carrière semble prendre le même chemin. Ella Stiller a fait ses premiers pas au cinéma en 2010 en prêtant sa voix à un personnage secondaire dans le film d’animation Megamind. Elle a fait une brève apparition dans le film de son père La Nuit au musée : Le Secret des pharaons. Elle a décroché un petit rôle dans la mini-série Escape at Dannemora, réalisée par Ben Stiller aux côtés d’une fille de stars qui a fait ses preuves, Patricia Arquette. Aux Golden Globes, Ella Stiller a fait sensation sur le tapis rouge. Eclipsant son père et Patricia Arquette, elle s’est prêtée au jeu du photocall avec une aisance déconcertante. Elle est actuellement à l’affiche de la pièce de théâtre Slut et risque de bientôt sortir des pantalons de papa…

Rumer Glenn Willis, la trouvaille d’« Empire »

Rumer Glenn Willis est littéralement née sous l’objectif des caméras en 1998. Sa mère avait engagé un cameraman pour filmer son accouchement. La fille aînée de Bruce Willis et Demi Moore a depuis enchaîné les petits rôles à la télévision dans Army Wifes, Pretty Little Liars et 90210 : Nouvelle génération. Elle s’est fait connaître en 2015 outre-Atlantique en participant à l’émission Danse avec les stars où elle remporte le trophée de la vingtième saison avec son partenaire, à la télé comme à la vie, Val Chmerkovskiy. Elle s’est brillamment illustrée dans le rôle d’une brillante et lunatique chanteuse dans la troisième saison de la série Empire en 2017. De quoi susciter l’attention des producteurs de cinéma qui lui ont confié le premier rôle dans What Lies Ahead, un thriller réalisé par Rob Gardner ou encore Woman on the Edge de Trey Haley. Elle ne risque plus d’échapper aux caméras !

Billie Lourd, l’étoile d’« American Horror Story »

Elle est la fille de Carrie Fisher, l’inoubliable princesse Leïa de Star Wars et de l’agent artistique Bryan Lourd et la petite-fille de l’actrice Debbie Reynolds et du chanteur Eddie Fisher. Billie Lourd a fait ses débuts au cinéma aux côtés de sa mère dans Star Wars VII : Le Réveil de la Force avec un rôle secondaire, celui du Lieutenant Connix, l’un des membres de la Résistance. Elle se fait connaître grâce au rôle de Sadie Swenson, surnommée Chanel #3 dans la série horrifique Scream Queens. Elle campe Winter Anderson, la morbide sœur de Kai, Linda Kasabian, ancien membre de la secte de Charles Manson et Mallori dans les septième et huitième volets de l’anthologie de Ryan Murphy, American Horror Story. Elle est d’ores et déjà annoncée au casting de la prochaine saison. Nul doute que Billie Lourd soit l’une des étoiles montantes à Hollywood.

Lily Collins, la confirmation des « Misérables »

Son père est le chanteur Phil Collins, elle a décidé d’être actrice. A 30 ans, Lily Collins n’est plus une débutante. Elle a fait ses débuts au cinéma dans The Blind Side en 2009. Elle s’est fait connaître grâce au Blanche-Neige de Tarsem Singh et The Mortal Instruments : La Cité des ténèbres. Sa prestation dans la comédie dramatique L’Exception à la règle lui vaut une citation pour le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie. Elle figure au casting de deux productions Netflix, Okja et To the Bone et deux biopics, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile sur le tueur en série Ted Bundy sur Netflix, ainsi que Tolkien sur l’écrivain britannique J. R. R. Tolkien. Elle campe une bouleversante Fantine aux côtés de Dominic West dans la mini-série Les Misérables de la BBC. La fille de Phil Collins semble avoir aussi trouvé sa voie.