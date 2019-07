L’histoire sanglante des familles se battant pour régner sur le monde de Westeros tient à plusieurs fils, et c’est le cas ici… Une tapisserie, longue de 90 mètres et conçue par les couturières du musée de Belfast, en Irlande du Nord, sera exposée en septembre en Normandie. Son thème : les 8 saisons de Game of Thrones.

Ce n’est pas un hasard si ce récit brodé a vu le jour dans la capitale irlandaise, puisque la série médiévalo-fantastique a été tournée en ces terres.

Les sections de la tapisserie représentant les sept premières saisons sont déjà achevées. Une fois la huitième terminée, l’œuvre sera exposée aux côtés de la célèbre tapisserie de Bayeux, dont elle imite le style, et qui raconte la conquête de l’Angleterre au XIe siècle sur 70 mètres de broderie.

« Une tapisserie est avant tout un excellent outil de narration », explique Valerie Wilson, conservatrice de costumes et textiles aux Musées nationaux d’Irlande du Nord.

« La longueur de la tapisserie permet à l’histoire de se dérouler. C’est donc à bien des égards le support idéal pour raconter l’histoire du projet Game of Thrones. »

As we look forward to S8, here are the final scenes of S7 from the #GoT #Tapestry @GameOfThrones pic.twitter.com/BIGnsSds6k