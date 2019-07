L'été s'achèvera en beauté avec le lancement le 30 août de «The Dark Crystal: Age of Resistance» sur Netflix. — Netflix

L’été sera show ! Comme tout le monde, on a hâte de mater la saison 3 de La Casa de Papel, disponible le 19 juillet sur Netflix. On est curieux aussi de découvrir Derrière les barreaux, une série carcérale imaginée par Álex Pina, le créateur des braqueurs aux masques de Dalí, sur Série Club le 15 juillet. On trépigne d’impatience de découvrir l’épilogue des prisonnières du pénitencier de Litchfield dans la septième et dernière saison d’Orange Is The New Black le 26 juillet sur Netflix.

On se languit aussi de découvrir la troisième saison de Snowfall sur FX le 17 juillet, la seconde saison de Succession, le féroce fleuron estival de HBO, qui sera diffusé en France sur OCS, la seconde saison d’El Marginal sur Canal + dès le 8 août ou encore le spin-off de Suits, Pearson sur USA aux Etats-Unis le 17 juillet. On a hâte enfin d’avoir du temps au bord de la piscine pour siroter de nouveaux shows. Voici les dix nouveautés US qu’on brûle de découvrir cet été.

« South Side », Comedy Central, le 24 juillet

C’est peu dire qu’on regrette Community ! C’est pourquoi on a hâte de découvrir les aventures de deux récents diplômés d’un collège communautaire, prêts à conquérir le monde et coincés dans l’un des plus pauvres quartiers du sud de Chicago, Englewood. South Side, la nouvelle série de Comedy Central, créée par Bashir Salahuddin et Diallo Riddle, deux transfuges de Late Night With Jimmy Fallon, promet d’être « drôle comme l’enfer », selon ses showrunners.

« Another Life », Netflix, le 25 juillet

Après Battlestar Galactica, Katee Sackhoff s’envole une nouvelle fois dans l’espace. Dans Another Life, fiction créée par Aaron Martin, elle campe une astronaute à la recherche d’un artefact extraterrestre aux côtés de Niko Breckinridge Une mission ultra-risquée relatée par Harper Glassi (Selma Blair), une influence du XXIe siècle chargée de narrer les aventures de l’équipage. Une série de SF britannique qui risque de nous transporter très, très loin pendant les vacances.

« The Boys », Amazon Prime Vidéo, le 26 juillet

Que se passerait-ils si les superhéros abusaient de leurs superpouvoirs ? Produite par Seth Rogen et Evan Goldberg et avec Karl Urban, Antony Starr et Chace Crawford, The Boys, adaptée des comics de Garth Ennis du même nom, est un groupe de rebelles qui s’unissent pour combattre les « sept », un gang de super-héros corrompus et abusifs. Un cocktail d’humour et d’irrévérence à ne pas bouder entre deux plongées.

« Pennyworth », Epix, le 28 juillet

Qui n’a jamais rêvé d’en savoir plus sur cet homme dans l’ombre de la plus célèbre chauve-souris ? Pennyworth est une fiction centrée sur le célèbre majordome de Batman, Alfred Pennyworth. Cette série suivra ses pérégrinations dans le Londres des années 1960, alors qu’il officie au sein des Forces Spéciales Britanniques. Oui, Batman a aussi droit à quelques congés !

« Four Weddings and a Funeral », Hulu, le 31 juillet

Un remake très attendu. L’anthologie, créé par Mindy Kaling et Matt Warburton, Four Weddings and a Funeral, basée sur la comédie romantique de 1994 du même nom (Quatre mariages et un enterrement, en français), suit, comme le long-métrage culte, un groupe d’amis – ici, des Américains – qui se réunissent pour un mariage chaotique à Londres. Que va-t-il se passer quand Maya (Nathalie Emmanuel, l’interprète de Missandei dans Game of Thrones) va réaliser ce charmant étranger qu’elle a rencontré à l’aéroport est le compagnon de sa meilleure amie ? Orchestré par la créatrice de The Mindy Project Mindy Kaling, produit par Richard Curtis, scénariste du film original, ce remake sera-t-il la comédie romantique de l’été ?

« BH90210 », FOX, le 7 août

Le revival de Beverly Hills 90210 débarque cet été sur la Fox. BH90210 n’est pas un revival classique mais un mockumentary qui suivra la version fictive des vraies vies de Gabrielle Carteris, Shannen Doherty, Jennie Garth, Brian Austin Green, Jason Priestley, Tori Spelling et Ian Ziering, les héros de la série originale. Alors, qui sont les nostalgiques partant pour une glace au Peach Pit ?

« David Makes Man », OWN, le 14 août

Tarell Alvin McCraney, le scénariste oscarisé pour Moonlight, fait ses premiers pas à la télévision avec le très personnel David Makes Man. Inspiré de la jeunesse du dramaturge en Floride, la série suit un jeune prodige de 14 ans des banlieues, hanté par la mort de son ami le plus proche, qui doit choisir entre la rue où il a grandi et l’enseignement supérieur qui pourrait lui offrir une issue. Une arène et une esthétique qui évoquent Moonlight, pour notre plus grand plaisir !

« The Righteous Gemstones », HBO, le 18 août

Déviance, cupidité et charité. La nouvelle comédie de HBO, The Righteous Gemstones, de Danny McBride, suit une riche famille de télévangélistes, complètement barrée. John Goodman, campe le patriarche Eli Gemstone, Danny McBride interprète quant à lui le fils d’Eli Gemstone, Jesse. Une comédie qui fleure bon le second degré et l’humour décalé de la bande de Judd Apatow. Le programme sera diffusé en France sur OCS, aucune date n’a été communiquée pour le moment.

« Carnival Row », Amazon Prime Vidéo, le 30 août

Dans Carnival Row, Rycroft Philostrate (Orlando Bloom) et une fée réfugiée du nom de Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) vivent une dangereuse relation dans un monde intolérant où humains et créatures fantastiques ont du mal à coexister. D’autant plus que Vignette cache un secret qui pourrait mettre Philo en danger au cours de l’enquête la plus importante de sa vie : une série de meurtres atroces à même de mettre en péril la paix déjà précaire. De quoi s’évader à la fin de l’été !

« The Dark Crystal : Age of Resistance », Netflix, le 30 août

Il semble que tout Hollywood se soit donné rendez-vous dans le préquel du chef-d’œuvre de Jim Henson, la série The Dark Crystal : Age of Resistance. Lena Heady (Cersei dans Game of Thrones), Taron Egerton (Rocketman) et Sigourney Weaver seront à l’écran, tandis qu’Anya Taylor-Joy, Nathalie Emmanuel, Benedict Wong, Helena Bonham-Carter, Mark Hamill, Natalie Dormer, Alicia Vikander, Simon Pegg ou encore Andy Samberg prêtent leur voix aux marionnettes imaginées par Jim Henson dans les années 1980. Si la série est à la hauteur du film, d’ores et déjà disponible sur la plateforme de Los Gatos, et du trailer, on serait presque qu’on a hâte d’être à la veille de la rentrée !

Bonus animation : « Human Discoveries », Facebook Watch, 16 juillet

Dans Human Discoveries, première série d’animation de Facebook Watch, produite par la société ShadowMachine – derrière l’excellente Bojack Horseman (Netflix) – Jane (Anna Kendrick), Gary (Zac Efron) et leurs amis sont des hommes préhistoriques en plein questionnement existentiel. N’y a-t-il pas autre chose que la survie dans la vie ? Et de suivre ces Pierrafeu découvrir les pires et les meilleures innovations de l’humanité de la monogamie à l’alcool en passant par le racisme. Espérons que cette nouvelle comédie animée soit aussi drôle que sa truculente prédécesseure, la truculente Silex and The City de Jul sur Arte.