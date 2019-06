Tom Ellis dans la saison 4 de «Lucifer», disponible sur Netflix. — John P. Fleenor/Netflix

Annulée par la Fox en mai 2018 au bout de sa troisième saison, Lucifer est réapparue sur Netflix après la massive mobilisation des fans sur le Web. Alors que la plateforme de Los Gatos a annoncé que la cinquième saison de la série portée par Tom Ellis serait la dernière, les fans ont lancé une nouvelle pétition afin d’obtenir une saison 6.

Ildy Modrovich, la coshowrunneuse de Lucifer avec Joe Henderson, a écrit sur Twitter qu’« une lutte pour sauver la série ne changera rien cette fois-ci ». « Nous avons discuté avec nos partenaires chez Netflix et Warner Bros, et vous devez savoir que cette décision a été extrêmement réfléchie », a-t-elle expliqué.

Et d’ajouter : « Et en vérité, ils ont décidé d’annoncer la fin de la série en même temps que le renouvellement pour une saison 5 parce qu’ils savent à quel point nos fans sont passionnés et dévoués (tout comme nous !) et parce qu’ils voulaient vous donner, et nous donner, autant de temps que possible par digérer et accepter cette nouvelle. Et nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. Mais surtout, nous sommes tous reconnaissants du fait qu’ils nous aient offert cette seconde chance. Et une chance de donner à la série la fin qu’elle mérite. Et bien sûr… Tout ceci ne serait jamais arrivé sans vous »

Les fans auront droit à une vraie conclusion en 10 épisodes.