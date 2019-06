Emma Smet à Paris en 2018. — HAEDRICH JEAN-MARC/NIVIERE/SIPA

Dans la famille Hallyday, je demande la petite-fille… Emma Smet, 21 ans, intègre le casting de la série quotidienne de TF1, Demain nous appartient, aux côtés d’Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, Clément Rémiens. Dès le 1er juillet, elle y campe Sofia, la fille âgée de 16 ans du docteur William Daunier, le nouveau chef de service de médecine interne de l’hôpital. Cinq choses à savoir sur la nouvelle recrue, qui suit ainsi les traces de sa tante, Laura Smet, également actrice.

Emma Smet peut compter sur le soutien de sa famille

Née en 1997 de l’union du chanteur David Hallyday et du mannequin Estelle Lefébure, Emma Smet a une grande sœur, Ilona, et deux demi-frères, Cameron et Giuliano. Dans une interview accordée au magazine Télé Star, en kiosques depuis lundi, elle confie : « Ma mère suit un peu la série, je lui ai demandé ce qu’elle en pensait. Tout le monde m’a encouragée. Ils sont contents pour moi. »

« Je pense que c’est génial pour elle. Toutes ces années d’art dramatique n’ont finalement pas servi à rien », a confié David Hallyday à Télé Star au sujet du rôle de sa fille dans le soap de TF1. « C’est cool, je suis super-content. Elle débute dans une production qui est quand même vachement regardée. Elle apprend son métier et ça c’est formidable de rentrer dans le monde du travail. C’est une grande bosseuse et puis elle adore ce qu’elle fait. »

Emma Smet a fait des études de design

Après le divorce de ses parents en 2001, elle a grandi avec sa mère en France. Elle a ensuite fait ses études secondaires à New York, puis des études de design à Londres à la prestigieuse St Martin’s School of Art à Londres où elle suit des cours de dessin et design d’intérieur.

Emma Smet a été mannequin

Mannequin à ses heures perdues, elle a partagé en 2017 l’affiche des publicités Mixa auprès de mère, égérie de la marque française depuis vingt ans. Un an après la campagne mettant en scène Estelle Lefébure et sa cadette Emma Smet, la marque a nommé en 2019, l’aînée, Ilona Smet, comme nouvelle égérie.