John Bradley-West et Kit Harington dans la saison 1 de «Game of Thrones». — HBO

Une bonne nouvelle pour les fans de la saga de George R.R. Martin ! HBO va diffuser le 3 décembre un nouveau documentaire sur Game of Thrones. Enregistré l’an dernier, ce nouveau bonus réunit le casting complet pour commenter la série. La chaîne câblée américaine a dévoilé ce mercredi un premier extrait dans lequel on voit Sophie Turner, Maisie Williams ou encore Kit Harington redécouvrir un montage d’images de la première saison réalisée en 2010 en présence de l’animateur Conan O’Brien.

« Nous vous avons vu grandir en tant que comédiens et en tant que personnes », a noté ce dernier devant des acteurs oscillant entre fou rire, émotion et gêne. Le documentaire sera disponible dans le coffret Blu-ray Game of Thrones : The Complete Collection.