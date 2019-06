La bande de «La Casa de Papel» accueille de nouveaux venus en saison 3. — Netflix

C’est officiel ! La Casa de Papel aura bien une saison 4. La nouvelle a été annoncée à l’occasion de la présentation à Madrid de la saison 3 du succès ibérique, attendu le 19 juillet sur Netflix.

« Il y a un groupe de personnes qui a encore beaucoup de choses à dire. Il nous a fallu pas mal de temps pour nous décider, on voulait respecter notre travail. Le succès de la série à travers le monde a été un tel vertige », a déclaré Álex Pina, le showrunner de la série, au quotidien espagnol El Periódico.

Les saisons 3 et 4 formeront un bloc avec une intrigue bouclée comme les saisons 1 et 2. Ces nouvelles aventures du Professeur, de Tokyo, du nouveau venu Marseille et du reste de la bande se dérouleront deux ans après le braquage de la Maison de la Monnaie à Madrid. La bande de braqueurs au masque de Dali se réunira afin d’aider un des leurs en péril.