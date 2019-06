Billy Drago, le démon Barbas dans «Charmed», est mort

DISPARITION L’acteur américain Billy Drago, connu pour son rôle de gangster dans le film de Brian de Palma, Les Incorruptibles et la série Charmed, est décédé à l’âge de 73 ans

L'acteur américain Bill Drago en 2006. — Peter Brooker / Rex Fea/REX/SIPA

Un second rôle, spécialisé dans les rôles de méchant. L’acteur américain Billy Drago, connu pour son rôle de gangster dans le film de Brian de Palma, Les Incorruptibles et la série Charmed, est décédé à l’âge de 73 ans, a annoncé son agent à The Hollywood Reporter. Ce dernier n’a pas précisé les circonstances de sa disparition.

Natif du Kansas, Bllly Drago a été cascadeur et animateur de radio avant de faire ses débuts en tant qu’acteur à la fin des années 1970. Son premier rôle marquant est celui du shérif adjoint Mather dans le western Pale Rider de Clint Eastwood en 1985. Deux ans plus tard, il campe le gangster Frank Nitti, le célèbre lieutenant d’Al Capone dans Les Incorruptibles de Brian de Palma, aux côtés de Robert De Niro, Kevin Costner et Sean Connery. De 1999 à 2004, il interprète le démon Barbas dans la série télévisée culte Charmed.