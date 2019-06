Stéphane Plaza à Roland-Garros en 2019 — LAURENT VU/HAEDRICH JEAN-MARC/SIPA

Il s’en passe des choses bizarres, à Hawkins dans l'Indiana. Will Byers et ses amis reviennent pour une troisième saison de Stranger Things le 4 juillet sur Netflix. Cette année encore, des mystères angoissants devraient venir perturber le quotidien (plus si) tranquille de Mike, Dustin, Lucas, Will et Eleven. Alors qu’ils fêtent les vacances estivales, les enfants vont connaître leurs premières amours et apprendre à grandir, tout en combattant les menaces qui planent au-dessus de leur ville.

« Je ne peux pas le nier… »

Aux côtés de Millie Bobby Brown et de Winona Ryder, nous aurions pu retrouver l’un des visages emblématiques de la télévision française. En répondant à une question de nos confrères du Parisien, Stéphane Plaza a avoué « ne pas pouvoir nier » qu’il avait été approché par les équipes de Stranger Things afin d’apparaître dans la troisième saison.

Mais qu’aurait bien pu faire Stéphane Plaza dans la série américaine de Netflix ? « Peut-être pour vendre la maison hantée dans la saison 3 à Atlanta », plaisante-t-il. Mais malheureusement, cette apparition ne se fera jamais. L’animateur a expliqué qu’il ne tournera jamais pour Netflix : « Cela ne s’est pas fait pour des raisons de concurrence » a-t-il précisé. On imagine alors que M6 n’a pas voulu que son animateur vedette aille parler loi Carrez ailleurs que sur son antenne.