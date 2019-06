Michael Douglas le 18 juin 2019 au festival de Monte Carlo — PIERRE VILLARD/SIPA

Quand un journaliste évoque pudiquement en conférence de presse, en clotûre du festival de télévision de Monte-Carlo, les « quelques années » qui séparent Les Rues de San Francisco et La Méthode Kominsky, Michael Douglas insiste sur le chiffre : près de 50 ans se sont écoulés entre son rôle de détective tout juste sorti de l’école et son portrait d’un acteur raté devenu coach.

Entre les deux, des Oscars, des Golden Globes, et des dizaines de films cultes, mais pour Michael Douglas, aucun doute, sa carrière s’est enracinée dans le petit écran. « La télévision est l’épine dorsale, ce qui a construit ma carrière. Sur les Rues de San Francisco, on faisait chaque année 36 épisodes d’une heure, on tournait six jours par semaine dans la ville. C’était huit mois et demi de tournage d’affilée et ça m’a donné une discipline et une connaissance des scripts, car il y avait de nouveaux auteurs et de nouveaux guests toutes les semaines. »

Sur les traces de Steve McQueen

Cette première série, il l’a quittée alors qu’elle était adulée par le public : « Les gens m’ont dit que j’étais fou ». Il voulait alors produireVol au-dessus d’un nid de coucou et à l’époque la porosité entre cinéma et télé n’existait quasiment pas. « C’était vraiment deux voies différentes. Il n’y avait que Steve McQueen et Clint Eastwood qui avaient réussi la transition. »

Celui qui a commencé sur ABC, qui débarquait alors comme nouvelle concurrente d’un univers télévisuel américain à deux chaînes (CBS et NBC), a suivi les évolutions du milieu, la multiplication des canaux. Les conditions de création de Ma vie avec Liberace en 2013 ont été une révélation pour lui : « Même si Soderbergh allait le réaliser et qu’il y avait Matt Damon et Jerry Weintraub, aucun studio ne voulait le faire. C’est devenu un film HBO et l’accueil a été formidable ».

Netflix, pour qui il a tourné dans la série La Méthode Kominsky, lui a ouvert les portes du streaming qu’il perçoit comme un « cadeau du ciel » surtout pour les acteurs et créatifs : « La différence, c’est l’abonnement alors qu’avec les chaînes, les séries reposaient sur des annonceurs ». À 74 ans, et désormais lauréat d’une Nymphe de Cristal pour l’ensemble de sa carrière, décernée par le festival de Monte-Carlo l’acteur semble bien décidé à explorer les libertés offertes par ces nouveaux diffuseurs.