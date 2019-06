Natasha Lyonne joue le rôle de Nadia, qui ressucite à l'infini lors de sa fête d'anniversaire. — Andy Kropa/AP/SIPA

Over and over and over… Le couplet de la bande-annonce de la saison 2 de Russian Doll tourne en boucle pendant près d’une minute. Les images ? Pareil… De quoi rendre fou et donner la légère impression de perdre son temps…

Sweet Birthday, Babyyy! #RussianDoll is coming back for Season 2. Let's get loopy. pic.twitter.com/kVmPsFG7M2 — Russian Doll (@RussianDoll) June 11, 2019

Un clin d’œil bien orchestré pour nous replonger dans l’intrigue de la série (Poupée Russe en français) créée par Natasha Lyonne, Amy Poehler et Leslye Headland. Nadia, l'héroïne fête ses 36 ans. Lors de sa soirée d'anniversaire, elle meurt. Puis se réveille. Puis re-meurt lors de cette soirée. Puis se re-réveille. Etc. etc.

Résurrection fois mille

La scène se répète et épuise son héroïne, interprétée par Natasha Lyonne (Orange is the new black), qui sombre dans la folie. L’intrigue, en mode repeat, sert cette série fantastique en humour noir et défie la mort, qui nargue l’héroïne à chaque coin de sa soirée d’anniversaire.

Voilà pour le (re) pitch. L’essai a été transformé pour cette poupée, puisque la saison 1 a été bien accueillie par les spectateurs et la critique (considérée par le magazine Time comme la meilleure série de 2019).

Bien que Netflix signe pour la saison 2, la bande-annonce - très sommaire - ne divulgue pas de date de sortie, le casting ou le sujet de la boucle. Mais on suppose que l’héroïne Nadia sera toujours campée par Natasha Lyonne.

A suivre, à suivre, à suivre, à suivre, à suivre…