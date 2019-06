L'affiche de la série «Chernobyl» — HBO

Visiblement très agacée par Chernobyl, la mini-série signée HBO, la Russie a décidé de produire sa propre série sur la catastrophe nucléaire qui a eu lieu en 1986, selon The Hollywood Reporter. Elle a été commandée par NTV, qui appartient au géant russe Gazprom.

La version russe a toutes les chances de s’éloigner de celle portée par le programme de Craig Mazin puisqu’elle entend affirmer que c'est la CIA, l’agence de renseignement américaine qui est à l'origine de l’accident.

L’ambiance de l’URSS

En Russie, la série n’est pas diffusée à la télévision mais est accessible via la plate-forme de streaming Amediateka, qui a obtenu les droits pour de nombreuses séries populaires telles que Game of Thrones​.

L’œuvre est surtout louée pour avoir réussi à reproduire l’ambiance de l’URSS, rappelant souvent aux spectateurs russes leur enfance. Et pour cause, le tournage a été partagé entre l’Ukraine et une ancienne centrale nucléaire soviétique en Lituanie, équipée des mêmes réacteurs RBMK que Tchernobyl.