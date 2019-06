«The Good Place» s'arrête après la saison 4

Kristen Bell dans «The Good Place» — Copyright FR tmdb

On le sait, toutes les bonnes choses ont une fin… The Good Place s’apprête à tirer sa révérence après la saison 4, a annoncé Michael Schur, le créateur de cette comédie irrésistible lors d’une discussion à la Television Academy. Le programme emmené par Kirsten Bell et Ted Danson n’a jamais été conçu pour tenir sur du long terme, avait confié en décembre son créateur à The Hollywood Reporter.

Un peu plus de 50 épisodes

« Lorsque The Good Place a été renouvelée pour une deuxième saison, l’équipe de scénaristes et moi avons commencé à tracer la trajectoire de la série, a expliqué Michael Schur, selon Deadline vendredi. Etant donné les idées que nous voulions explorer et le rythme que nous avons envisagé pour les présenter, j’ai senti que quatre saisons -un peu plus de 50 épisodes- était la bonne durée de vie ».

La saison 4 sera composée de 13 épisodes et sera diffusée sur NBC et sur Netflix en US + 24.