SERIE Le Professeur et ses acolytes débarqueront cet été sur Netflix

La saison 3 de «La casa de papel» sera de retour cet été. — Manuel Fernandez-Valdes/Netflix

Bonne nouvelle pour les fans de La Casa de Papel, le Professeur et ses acolytes seront bientôt de retour. Netflix a dévoilé ce lundi la bande-annonce de la troisième saison de sa série phénomène, qui débarquera le 19 juillet prochain sur la plateforme.

« Le plus grand casse jamais imaginé »

Et une fois encore, les fans devraient en avoir pour leur argent. « Après avoir pris la fuite avec un milliard d’euros provenant de la Fabrique Nationale de la Monnaie et du Timbre, le Professeur reçoit un appel : l’un des membres de la bande a été capturé. Le seul moyen de lui venir en aide tout en protégeant la location secrète des autres est de tous les réunir pour réaliser un nouveau braquage, le plus grand casse jamais imaginé », dévoile Netflix dans un communiqué, ainsi qu’une bande-annonce à couper le souffle. Vous savez désormais ce qui vous attend le week-end du 19 juillet.