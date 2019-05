OBSESSION Votre vie vous semble morne et vide depuis la fin de la série? Nous aussi. Du coup, on écrit des articles

Daenerys, reine du seum, Targaryen a mal vécu la fin de Game of Thrones — HBO

A moins que vous ne reveniez d’un très long périple en bateau à l’ouest de Westeros (si oui, racontez-nous en commentaire), vous n’avez pas pu passer à côté de l’info : Game of Thrones, la série HBO au succès mondial, a pris fin. Et même si vous n’avez pas suivi la saga, vous avez forcément entendu parler de Danerys et de ses dragons, de Jon qui meurt et ressuscite ou de Tyrion le nain sarcastique, alcoolique tellement intelligent.

Mais alors que la majorité des suiveurs plus ou moins assidus de Game of Thrones se satisfont (plus ou moins) du dénouement de la saga, même si certains râlent, pour la forme, il y a aussi toute une frange de fans qui se retrouvent particulièrement paumés depuis la diffusion du dernier épisode, dimanche 20 mai. Et la diffusion, sur OCS, d’un documentaire inédit sur les coulisses de la série, intitulé The Last Watch, n’a pas apporté de réponses concrètes au million de questions que les fans se posent.

Un peu pour tromper le manque, cruel (ce pauvre Kit Harington sait de quoi on parle) et un peu pour essayer d’apporter nos faibles lumières, nous avons donc essayé de répondre à la plupart des questions que soulève la fin de Game of Thrones.

Que va faire Jon dans le Nord alors que les Marcheurs blancs ne sont plus là ? A quoi sert désormais la Garde de nuit ?

Il faut lire ce départ pour le Nord comme une prise de liberté. Peut-être a-t-il lui-même réalisé que la Garde de nuit ne servirait plus à grand-chose, a fortiori avec un gros bout du Mur effondré à l’est… On a beaucoup comparé le dénouement de Game of Thrones avec celui du Seigneur des Anneaux, George R.R. Martin ayant fait allégeance à Tolkien. Dans cette perspective, Jon, comme Frodon, réaliserait son incapacité à vivre au monde après avoir vécu tout ce qu’il a vécu. Frodon partait avec les elfes, Jon part avec les Sauvageons : deux formes de retour à la nature et à un ailleurs. Il semblerait que les réalisateurs du show HBO n’aient pas bien saisi la finesse psychologique de la chose et se sont sentis obligés de nous coller cette histoire d’exil exigé par Ver-Gris.

Une fois les Immaculés partis par l’île de Naath, Jon aurait tout à fait pu rester à Westeros. C’est donc bien un choix de sa part de s’exiler pour se retrouver.

Qui est l’Azor Ahai ? La magie et les prophéties ont-elles de l’importance ?

Les prophéties, comme les religions d’ailleurs, c’est du caca, voilà la morale de l’histoire. Dans un univers de fantasy où la magie existe, on a beaucoup extrapolé sur les nombreuses prophéties qui ont émaillé le show. Cersei devait aussi, selon l’une d’elles, mourir de la main de son petit frère. Erreur de traduction ? Elle est en réalité morte, dans les bras, de son frère (plus jeune qu’elle de quelques secondes).

Pour ce qui concerne Azor Ahai, le champion du dieu de la lumière et son épée magique, aucun candidat ne se dégage clairement. Jon n’a pas tué le Roi de la nuit, Arya n’a pas d’épée de feu, Jaime est mort… Quelle leçon en tirer ? Que la religion des prêtres rouges ne vaut pas tripette ? Peut-être, mais Mélisandre qui enflamme les lames des Dothrakis, c’est du nougat ? Peut-être Azor Ahai n’a-t-il pas ressenti le besoin de faire son grand retour puisque finalement Arya était là pour sauver le coup (avec le recul, on était large). Peut-être Daenerys est-elle Azor Ahai malgré elle et devait s’éteindre pour laisser vivre les autres ?

A quoi sert l’origine targaryenne de Jon Snow ? Pourquoi quand les autres découvrent qu’il a tué Dany, sa légitimité n’apparaît pas ?

Clairement, à rien. Là encore, difficile de savoir si l’auteur de la saga s’est juste offert une pirouette (hautement improbable) ou si ce sont les créateurs du show qui ont fait n’importe quoi. Bon, en fait, c’est facile de savoir… Varys a pourtant pris soin de prévenir tout Westeros avant de se faire prendre pour trahison. Là encore, le manque de motivation de Jon pour le pouvoir est mal expliqué, de même qu’est mal exploitée la place de la dynastie Targaryen dans l’histoire de Westeros. Avec Jon, c’est le glorieux prince Rhaegar, qui aurait dû faire un grand et bon roi, qui revient. Le bon peuple et pas mal de grandes maisons sont nostalgiques de l’époque de paix et de prospérité des Targaryen. En tournant le dos à son destin royal, Jon bouleverse la face du monde et le fait entrer dans une nouvelle ère.

Que sont devenus les messages de Varys de l’épisode 5 ? A qui a-t-il écrit ? Qui est au courant pour la légitimité de Jon ?

A priori il a écrit aux autorités, à commencer par les mestres de la Citadelle. Ce qui est étrange, c’est que Bran puisse, dans la foulée, être désigné roi sans que personne ne bronche. Jon (que tout le monde continue à appeler Jon d’ailleurs) semble frappé d’opprobre pour avoir tué Daenerys, ce qui est très étrange. Peut-être personne n’a-t-il pris la peine de lire les messages ? Peut-être que personne n’a cru à cette histoire chelou ? Mais le plus probable est que Jon a fait officiellement part de son refus de devenir roi. Dommage que cette scène n’ait pas été filmée, elle aurait permis de considérablement réduire cet article.

Où est parti Drogon ? Que va-t-il advenir de lui ?

Il est probablement parti pour Valyria, patrie des Targaryen, ou alors à Vaes Dothrak pour y déposer Daenerys. Difficile à dire. Drogon a montré qu’il avait un cœur et un cerveau, il est sans doute le mieux placé pour savoir où sa reine doit reposer. Il est peu probable que l’on entende parler de lui à nouveau, il sera le dernier de son espèce.

Quel est le lien entre Bran et le Roi de la nuit ? Pourquoi le Roi de la nuit était obsédé par Bran ? Quelles étaient les motivations du Roi de la nuit ? A-t-il vraiment disparu ?

Il y a eu 1.000 théories sur le sujet. Bran aurait donné naissance au Roi de la nuit, Bran serait lui-même le Roi de la nuit… Il est plus probable que la Roi de la nuit ne soit qu’une émanation de la Longue nuit, une forme de catastrophe naturelle qui naît quand les hommes se divisent. De l’autre côté, Bran incarne l’histoire de l’humanité, ce qui rassemble les vivants. Pour vraiment détruire l’humanité, le Roi de la nuit devait détruire ses archives, son passé et donc tuer Bran.

Quelle est la signification des spirales ?

Aucune idée. Ces symboles, dessinés à l’aide de membres arrachés à leurs victimes et qui accompagnent les méfaits des Marcheurs blancs, resteront mystérieux pour toujours.

Où était Bran/La Corneille à 3 yeux pendant la bataille de Winterfell ? A quoi sert son évolution mystique ?

A rien. Mais on a envie de croire qu’à l’aide de sa vision il a aidé Daenerys et Jon à diriger leurs dragons (bof) ou Arya à atteindre le Roi de la nuit. Et que cet aspect des choses est passé inaperçu à cause d’un mauvais montage.

Bran savait-il à l’avance pour le bain de sang de Daenerys ? Comment peut-il justifier le fait d’être resté silencieux ?

Bran peut revivre des scènes du passé mais ne peut pas lire l’avenir.

Qui sont les « yeux verts » qu’Arya doit/a tué ?

Cette « prophétie » de Mélisandre a peut-être été surinvestie par les fans. Rappelons qu’à l’époque où elle officiait chez les Sans-visage, Arya a tué pas mal de monde, dont probablement des personnes aux yeux verts.

Que trouve-t-on à l’ouest de Westeros ?

Peut-être un nouveau continent ? Aryarica ? Ou peut-être, si cette planète est ronde, on retombe à l’est à force d’aller vers l’ouest. L’essentiel du monde imaginé par George R.R. Martin est inexploré dans la série comme dans les romans. Il y a notamment le continent de Sothoryos dont on ne sait quasiment rien.

Que vont devenir les autres peuples dirigés par Daenerys ?

Les Immaculés et Ver-Gris partent pour l’île de Naath, on imagine que les Dothrakis sont partis avec eux et se feront déposer à Penthos, où un quelconque port d’Essos. En revanche, pour les peuples libérés à Meereen et Yunkai, ça pue.

Qui va rembourser les dettes de Cersei à la Banque de fer ?

On a trouvé un milliard pour Notre-Dame, on va bien trouver l’argent nécessaire pour reconstruire Port-Réal…

Pourquoi Sansa veut (et a obtenu) l’indépendance du Nord ?

Parce qu’après avoir élu deux Rois du Nord (l’un est mort, l’autre a été répudié), on imagine que les Nordiens auraient eu bien du mal à revenir dans le giron de Port-Réal, quand bien même Bran est un Stark. Surtout, cette issue permet au personnage de Sansa, que certains imaginaient sur le Trône de fer, de s’en sortir par le haut. Les enfants Stark se partagent le monde, c’est ça le message.

Où est Daario Naharis ?

Il pleurniche sans doute quelque part en Essos. Le personnage était très apprécié des fans et nourrit pas mal de fantasmes quand au rôle qu’il aurait pu jouer dans une hypothétique suite. On aurait beaucoup aimé le revoir, à la tête d’une armée, venue soutenir Daenerys. En bon mercenaire, on imagine qu’il a su rebondir.

Qu’est devenue Ellaria Sand, torturée par Cersei après sa capture par Euron Greyjoy ? Qui est ce prince de Dorne ?

Dorne est sans conteste le territoire, et l’intrigue, les moins bien traités de la série, en comparaison des romans. Après une saison, les personnages de Dorne ont disparu et c’est bien dommage. Ellaria est morte depuis longtemps et on ignore tout de la succession à la tête du territoire rebelle.

Que s’est-il passé lorsque Tyrion est entré avec un âne et du miel dans un bordel ?

Tyrion avait déjà commencé à raconter cette anecdote lors de son procès aux Eyrié mais avait, déjà, été interrompu. On ne saura donc jamais à quoi servait le miel. Et c’est peut-être le plus douloureux des non-dits de cette série.