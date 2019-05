Daenerys devant son armée, métaphore des showrunners de «GoT» devant l'armée de fans? — HBO

Ce soir, c’est le grand soir. Après huit saisons, 73 épisodes et des milliers d'articles sur 20 Minutes, Game of Thrones tire sa révérence dans la nuit de dimanche à lundi, sur HBO aux Etats-Unis et sur OCS en France. Et dire que les créateurs de la série, et réalisateurs de cet ultime épisode, David Benioff et D. B. Weiss sont attendus au tournant est un euphémisme. La réception de la saison 8 est mitigée, et une pétition demande déjà son remake avec « des scénaristes compétents ». Les showrunners ont donc prévu d’être loin d’Internet lors de la diffusion du final.

Dans une cave (à vin)

« Nous serons dans un lieu tenu secret, les portables éteints, en train d’ouvrir et goûter différentes bouteilles, explique ainsi D. B. Weiss au magazine Entertainement Weekly. Si on se rend compte que c’est bon, on peut sortir, on demandera à quelqu’un de nous raconter ce qu’il s’est passé. Pas besoin de le vivre. » Ils ont donc vraiment peur ?

« Nous voulons bien sûr que les spectateurs aiment la fin, c’est important, continue le showrunner. Mais quoi que nous fassions, certains la détesteront. Aucune version au monde ne fera consensus, fera que les gens se diront "tiens, je suis d’accord avec les autres, c’est exactement la manière dont la série devait se terminer". Notre espoir est que notre version soit la meilleure possible. J’ai moi-même été de l’autre côté du poste, à me dire "c’était pas mal, mais j’en attendais plus", donc je peux comprendre. »