Le casting de «Game of Thrones» a fait une énorme fête à l'issue du tournage de l'ultime saison, afin de se dire «Au revoir». — HBO

20 Minutes a rencontré en février à Londres une partie du casting de « Game of Thrones » avec une poignée de journalistes.

Ils nous ont raconté leur dernier jour de tournage sur « le plus grand succès mondial de l’histoire de la télévision ».

Les acteurs évoquent aussi la grande fête qui est venue couronner la fin « du job parfait ».

La fin est là ! Après huit saisons, le dernier épisode de Game of Thrones sera diffusé dans la nuit de dimanche à lundi à 3 heures du matin, en simultané avec les Etats-Unis, sur OCS. Si les fans vont pleurer leurs héros lors de la scène finale, les larmes ont aussi coulé sur le plateau de tournage au moment des dernières prises. Les acteurs de Game of Thrones, que 20 Minutes a rencontré à Londres en février avec une poignée de journalistes, racontent leurs adieux.

« Nous avons été ensemble pendant une décennie »

L’heure est au bilan. « Lors de la première de tournage, on était loin de s’imaginer que Game of Thrones deviendrait si énorme et aussi importante dans nos vies durant aussi longtemps », lance d’emblée Iain Glen, qui campe Ser Jorah Mormont. « C’est dix ans de nos vies ! », résume Jerome Flynn, l’interprète de Bronn.

« Nous avons été ensemble pendant une décennie. Game of Thrones est le plus grand succès mondial de l’histoire de la télévision et nous avons partagé cela », poursuit Iain Glen. « Je crois qu’on n’a pas encore pris la mesure de l’impact de la série dans les années à venir », poursuit Joe Dempsie, qui joue Gendry.

« Je ne pourrais pas comparer quoique ce soit avec ça »

La saga de George R.R. Martin « a changé nos carrières », souligne Iain Glen. Côté visibilité, du côté des professionnels et du public, tout a changé. « Je ne peux plus me déplacer comme je l’ai fait pendant les trente-cinq années de ma carrière. Je ne peux plus aller dans un aéroport ou un commerce sans que quelqu’un me reconnaisse. Pour les plus jeunes, cela doit être compliqué d’être passé d’inconnus à megastars », estime l’acteur britannique.

« Je sais que je ne pourrais pas comparer quoique ce soit avec ce que j’ai vécu avec Game of Thrones. C’était le job parfait de tellement de manières. Et je ne pense pas que je me ferai d’autres amis comme cela », s’apitoie John Bradley, qui incarne Samwell Tarly.

« Il a fallu dire au revoir à toute une équipe »

« On savait que c’était la dernière saison. Il fallait qu’il y ait une fin », lance, fataliste, Gemma Whelan, alias Yara Greyjoy. « C’était étrange. On savait depuis des mois qu’il y aurait notre dernier jour et notre dernière prise. Mais on ne peut pas vraiment se préparer à ça. On se sent à la fois fier d’avoir participé à cette série et très triste aussi. Il y a beaucoup d’au revoir à faire… C’était très émouvant », tempère Hannah Murray, qui joue Gilly.

La fin du tournage a été « émouvante » pour tous les acteurs, parce qu’« il a fallu dire au revoir à toute une équipe, des visages qu’on avait vu pendant des années. C’est très rare dans nos métiers de travailler aussi longtemps avec les mêmes personnes », remarque John Bradley.

« Je ne m’attendais pas à être si ému »

« C’était très émouvant de tourner notre dernière scène », confirme Gemma Whelan. « En général, les derniers jours, on tourne un gros plan de vos mains. Là, j’ai fait une scène charmante, l’une des fausses fins. De nombreuses personnes de l’équipe sont venues, parce qu’ils savaient que ce serait ma dernière scène. Ce jour-là, tout le monde a eu droit à son au revoir. J’ai voulu dire quelque chose et je n’ai pas réussi à prononcer une seule phrase sans pleurer », se souvient Emilia Clarke, qui joue Daenerys Targaryen.

« Je ne m’attendais pas à être si ému. J’ai vu beaucoup de larmes et j’ai entendu de beaux discours. Et puis quelque chose m’est arrivé, une sorte d’allergie au niveau des yeux », se rappelle Nikolaj Coster-Waldau, qui prête ses traits à Jaime Lannister.

« J’ai pleuré lors de mon dernier jour de tournage et je n’aurais pas pensé que cela arrive. Et puis, j’ai compris que je n’allais plus revoir ces gens chaque année. C’était comme le dernier jour à l’école », raconte Jacob Anderson, qui campe Ver Gris. « C’est vraiment ça, c’est comme le dernier jour à l’école », confirme Joe Dempsie.

« Dire au revoir au personnage que vous avez joué six mois de l’année pendant dix ans, c’est douloureux », confie John Bradley, au bord des larmes. « Quand vous jouez un personnage pour la dernière fois et que le réalisateur dit “couper”, c’est comme si un vieil ami disparaissait tout d’un coup et qu’on ne le reverra jamais. Samwell est parti et je ne peux pas le faire revenir. C’est triste », poursuit-il.

« C’est le jour où j’ai compris que l’alcool pouvait être déprimant »

La production a organisé une fête à Belfast pour célébrer la fin du tournage. « On a eu une énorme fête. Beaucoup de gens travaillent sur la série, vous savez », retrace Jacob Anderson. « Une fête ? C’était littéralement une rave ! », corrige Joe Dempsie.

Les créateurs du show, David Benioff et D. B. Weiss ont offert à chaque membre du cast, un morceau de story board. « Un magnifique cadeau », selon Iain Glen. « C’était chouette d’avoir ça ! », relate Gemma Whelan.

Les deux showrunners ont également adressé quelques mots à chacun des acteurs de la série. « Ils ont trouvé un moyen de faire ça de façon si personnelle et si sincère ! Alors qu’ils me parlaient, je me disais : “Vous deux, vous avez changé ma vie”. Je ne sais pas ce que je serai devenu sans cette série », détaille John Bradley. La tristesse était de mise ce jour-là : « C’est le jour où j’ai compris que l’alcool pouvait être déprimant », conclut Emilia Clarke.