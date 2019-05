Le plan final du générique d'ouverture de la saison 8 de «Game Of Thrones» — Capture d'écran/HBO

L’ultime épisode de « Game of Thrones » sera diffusé dans la nuit de 19 mai sur OCS.

L’un des personnages de la série qui a l’évolution la plus intéressante au fil des huit saisons fait ses adieux.

Son interprète a commenté cette incroyable trajectoire lors d’une rencontre organisée à Londres en février.

[ATTENTION, « SPOILER IS COMING », ON VOUS DIVULGÂCHE UNE PARTIE DE L’EPISODE 5 DE LA SAISON 8 DANS LES LIGNES QUI SUIVENT]

Alors que Jaime Lannister fait ses adieux dans le pénultième épisode de la série phénomène de HBO dans la nuit de dimanche à lundi, à 3 heures du matin, en simultané avec les Etats-Unis, 20 Minutes a rencontré celui qui campe le Régicide, jumeau et amant de Cersei Lannister, Nikolaj Coster-Waldau, avec une poignée de journalistes à Londres en février. Sans rien dévoiler de l’intrigue, l’acteur danois a donné les clés pour comprendre cette scène bouleversante.

Comment vous sentez-vous après cette décennie passée dans Game of Thrones ?

Je suis fier d’avoir participé à cette série qui a eu tellement d’impact et de succès. Je suis soulagé que ça ait pris fin comme David Benioff et D. B. Weiss l’ont voulu. Nombreux sont ceux qui auraient été tentés de faire durer un tel succès trois, quatre ou cinq années de plus. Ils ont raconté l’histoire qu’ils voulaient. C’est un truc énorme. J’aime mon métier, j’aime jouer et cela consiste à interpréter plein de choses différentes. C’est bien aussi de passer à autre chose, même si tous les gens extraordinaires avec qui j’ai travaillé vont me manquer.

Comment voyez-vous l’évolution de votre personnage ?

J’ai été chanceux avec Jaime. Je le trouve tellement intéressant. Même si son histoire se déroule dans ce monde fantastique et que ses circonstances sont extrêmes, on peut se fier à lui. Il a une boussole morale très forte. Il agit en fonction de ce qu’il croit. « Les choses que l’on fait par amour », c’est vraiment le noyau de ce type. Je pense que le succès de Game of Thrones tient à la connaissance de la condition humaine. La clé, c’est que les personnages ne sont jamais noirs ou blancs.

Image extraite de la saison 8 de «Game of Thrones». - Copyright HBO

Que pensez-vous de votre dernière scène dans Game of Thrones ?

Dans la vraie vie, ce n’est jamais : « Puisque tu m’as fait cela, tu m’as trahi et je ne vais plus t’aimer. Nous en avons fini. » Ce n’est jamais comme cela que ça se passe dans une relation de longue durée. On peut avoir une grande dispute, et se réconcilier. Et une autre. Et encore une autre. Quand on est vraiment lié à quelqu’un, c’est difficile de défaire ces liens. L’amour est un truc étrange. La relation entre Cersei et Jaime est une des choses que je trouve très intéressante. A la surface, leur relation est foireuse et ils ne devraient pas être ensemble. Mais c’est facile à dire de l’extérieur… Ma dernière scène est absolument fabuleuse. C’était la manière parfaite de terminer pour lui.

Et que pensez-vous de la fin de la série ?

J’ai été impressionné.

Comment avez-vous vécu la fin de tournage ?

Je ne m’attendais pas à être si ému. J’ai vu beaucoup de larmes et j’ai entendu de beaux discours. Et puis quelque chose m’est arrivé, j’ai une sorte d’allergie au niveau des yeux… Game of Thrones, c’était merveilleux ! Cela fait dix ans, rendez-vous compte, dix ans ! Le temps change beaucoup les choses. Il y a dix ans, j’avais des enfants, maintenant, j’ai des jeunes filles qui ont des petits amis ! C’est la vie !