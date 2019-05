Leïla Bekhti et Tahar Rahim. — BENAROCH/VU/Christopher Tamcke/REX/Shutterstock/SIPA

Un casting trois étoiles. Ce lundi, Netflix a dévoilé le casting de sa future série The Eddy, chapeautée par le réalisateur Damien Chazelle (La la land). Aux côtés d’Andre Holland et Joanna Kulig, Leïla Bekhti et Tahar Rahim seront de la partie, tout comme le rappeur Sopico et la réalisatrice Houda Benyamina (Divines).

On est très excités de t’annoncer le début du tournage de The Eddy, une série musicale par Damien Chazelle (La La Land, Whiplash…) et Houda Benyamina (Divines) avec Leïla Bekhti, Tahar Rahim et même Sopico !



Ça sort prochainement, évidemment. — Netflix France (@NetflixFR) May 13, 2019

Diffusion en 2020

Le pitch de The Eddy ? La série tournera autour d’un pianiste, Elliot Udo, cogérant d’un club de jazz en faillite à Paris. Comme le précise Allociné, la première saison devrait être découpée en huit parties et être diffusée courant 2020. Damien Chazelle devrait réaliser les deux premiers épisodes, puis passer le flambeau à d’autres réalisateurs et réalisatrices, dont Houda Benyamina.