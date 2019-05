TRAILER HBO a dévoilé le teaser du dernier épisode de « Game of Thrones »

Peter Dinklage incarne Lord Tyrion Lannister dans «Game of Thrones». — HBO

La fin est là. Après un pénultième épisode au goût de cendre, de sang et de larmes, HBO a dévoilé le trailer de l’épisode final de Game of Thrones. La conclusion narrative d’une aventure épique qui a commencé en avril 2011 et d’une série phénomène qui a battu tous les records.

Le jeu des trônes

Cet épisode durera une heure et vingt minutes et sera diffusé en France en simultané avec les Etats-Unis dans la nuit de dimanche à lundi à 3 heures du matin. Comme Cersei Lannister l’a expliqué un jour, lorsque vous jouez au jeu du trône, vous gagnez ou vous mourrez. A en juger par cette bande-annonce, les jeux ne sont pas encore faits, et les fans vont beaucoup souffrir, comme l’a annoncé Sophie Turner !