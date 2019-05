L'actrice Sophie Turner lors du défilé Croisière Louis Vuitton à New York le 8 mai 2019. — Swan Gallet/WWD/REX/SIPA

Plus que quelques jours pour se préparer psychologiquement. Le 18 mai prochain, le grand final de Game of Thrones sera dévoilé sur HBO (en France sur OCS), pour le plus grand bonheur et la plus grande tristesse des millions de fans. Et selon Sophie Turner, aka Sansa Stark dans la série, il faudra s’attendre à une immense douleur.

Souffrance maximale

Invitée sur le plateau de Jimmy Fallon, l’actrice n’a évidemment pas spoilé la fin de GOT, mais révélé l’état d’esprit dans lequel seront probablement les fans lors du dernier épisode. Sur une échelle de douleur, l’actrice a estimé que la souffrance serait maximale, comme le rapporte le Huffington Post. Auprès du Parisien, Sophie Turner avait également confié le vide immense qui l’avait envahi à la lecture du script du final de la série. « Après l’avoir lu, j’ai eu besoin de prendre l’air, de marcher pendant quelques heures. C’était presque comme si quelqu’un de proche venait de mourir, j’ai ressenti un vide immense. D’un coup ça devenait réel et je me suis demandé : "Qu’est-ce que je vais faire de ma vie maintenant ?" ». Les fans se poseront probablement la même question le 18 mai prochain.