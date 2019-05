Ian Ziering, Tori Spelling, Luke Perry, Gabrielle Carteris, Shannen Doherty, Jason Priestley, Jennie Garth, Brian Austin Green dans la série «Beverly Hills 90210» en 1995. — REX FEATURES/SIPA

Retour dans les années 1990. Brenda, Brandon, Kelly… reviennent sur nos écrans, et on a même une date pour le retour de Beverly Hills 90210, l’un des teen drama les plus cultes des vingt dernières années.

Les acteurs principaux (sauf Luke Perry) de la série de la chaîne américaine Fox se sont retrouvés pour une séance photo organisée par Entertainment Weekly. Une vidéo teaser les montre en train de travailler sur le scénario.

Beverly Hills 90210 revient, mais avec un nouveau nom BH90210. Les acteurs ne reprendront pas leur rôle d’origine, ils joueront leur propre rôle.

@EW nos muestra las primeras fotos promocionales del revival de Beverly Hills 90210. Seguramente se sienta la ausencia de Luke...#BeverlyHills90210 #Revival pic.twitter.com/QFCN4qkPIq — Cinefilia (@Cinefilia15) May 8, 2019

« Il est question des personnages derrière les personnages, explique Jenny Garth à Entertainment Weekly. C’est une plongée dans la vie de ces gens qui ont vécu comme ça pendant dix ans et leurs retrouvailles ». On les retrouvera à partir du 7 août prochain.