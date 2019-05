VOUS TEMOIGNEZ « 20 Minutes » a interrogé ses lecteurs qui regardent la série « Game of Thrones » à l’heure US sur OCS dans la nuit de dimanche à lundi à 3 heures du matin…

Isaac Hempstead-Wright campe Bran Stark dans «Game of Thrones». — HBO

Jusqu’au 19 mai, chaque épisode de la huitième et ultime saison de Game of Thrones est diffusé le dimanche soir à 21 heures (heure de New York) sur HBO aux Etats-Unis.

Le bouquet de chaînes de télévision OCS, qui a acquis les droits de diffusion en France, diffuse ce nouvel épisode en simultané, « à l’heure US » comme on dit.

Décalage oblige, certains fans français de l’adaptation télévisuelle de l’oeuvre de George R.R. Martin regardent leur épisode hebdomadaire dans la nuit de dimanche à lundi, à 3 heures du matin.

Ces noctambules ont raconté leur expérience nocturne devant la saga de Westeros à 20 Minutes.

Voir ou dormir, il faut choisir ! Certains fans français de Game of Thrones regardent leur épisode hebdomadaire de la saga de HBO, en simultané avec les Etats-Unis, soit en France, dans la nuit du dimanche au lundi à 3 heures du matin, sur OCS. Alors qu’il reste encore deux épisodes pour découvrir la fin « douce-amère » promise par David Benioff et D. B. Weiss, ils racontent à 20 Minutes leurs nuits blanches devant les écrans noirs. Et si une série, c’était encore plus beau la nuit ?

« Un mélange d’impatience et de peur du spoil »

La majorité des fans ont commencé à regarder Game of Thrones à l’heure US à l’occasion de l’ultime saison, sans surprise, par crainte des spoilers. « Ne pas se faire spoiler cette ultime saison est primordial », juge Justine. Ils ont tous « hâte », comme Juan, « de savoir qui héritera du trône de fer ».

En huit saisons, les fans de la saga de Georges R.R. Martin sont aussi devenus de vrais junkies qui savourent leur dose hebdomadaire avec « une surexcitation intense », comme Michèle. « Je suis tellement accro qu’il m’est difficile d’attendre », poursuit-elle. Mickaël veut « être le premier à découvrir les nouvelles aventures de nos héros préférés ».

Bref, on se met à l’heure US à cause d’« un mélange d’impatience et de peur du spoil », comme résume Pierre. Game of Thrones, « la meilleure série de tous les temps » selon Clément, « mérite ce sacrifice », estime Jonathan.

« Je me lève tous les lundis à 2h45 »

Côté organisation, chacun sa méthode. Certains veillent jusqu’à la diffusion. « C’est soirée télé en attendant ! », raconte Michèle. D’autres mettent le réveil en pleine nuit. « Je me lève tous les lundis à 2h45 », relate Justine. « Je me couche à minuit avec un réveil à 2h45. Je me recouche après l’épisode jusqu’à 8 heures avant d’aller travailler », rapporte Martin.

Mais il n’est pas évident d’aller se recoucher : « Après les 1er et 3e épisodes, je n’ai pas réussi à m’endormir tellement j’ai été surexcité », confie Mickael. « Le lundi, je suis fatiguée. Mais ça vaut le coup ! », estime Julie. Tout le monde n’a pas la chance de Rashyda qui s’« arrange » avec son chef « pour commencer à 13 heures ».

A chacun, son petit rituel : Michèle, « le noir total, un café », Marc, « un thé brûlant », Mickaël, « sous un plaid », Julie, « écouteurs dans les oreilles pour ne pas faire de bruit », Faustino, « une bonne bière, des clopes, et des chips ».

« Un moment unique et magique que je partage avec mon fils »

« C’est un peu dur de se réveiller au beau milieu de la nuit, mais ma motivation est sans bornes ! », narre Alix, qui regarde les épisodes « en solo, car peu sont motivés pour faire ça en travaillant le lundi ». Amélie réveille son mari en pleine nuit qui « se recouche ensuite mais après dix minutes, négociées, pour pouvoir en parler ».

Le fils de Yamin vient dormir chaque dimanche chez son père : « Nous passons la soirée tranquille, nous discutons de tout et de rien…. Nous allons dormir. A 2h50 du matin, on se retrouve pour Game of Thrones. C’est un moment unique et magique que je partage avec mon fils », se réjouit le papa.

Lisa partage ce moment à distance avec sa soeur : « J’habite à Rennes, elle, à Strasbourg. On décide de s’appeler juste avant le début de l’épisode pour vérifier que l’on est bien réveillée et on discute en temps réel de l’épisode. »

« Les émotions qu’on ressent sont accentuées »

« Regarder la série en simultané US me permet de découvrir le plus tôt possible ce qu’il va se passer et d’éviter les spoilers », récapitule Thomas. Cela permet de « savoir avant tout le monde », renchérit Julien. Mater un épisode en pleine nuit a aussi d’autres vertus. « Personne ne me dérange en pleine nuit dans la maison », se félicite Baptiste. « Pas de téléphone et pas de trafic de voitures bruyant pour me distraire », se réjouit Marie.

« On est dans une autre atmosphère, une autre ambiance », constate Marc. « La nuit, il y a plus d’excitation vu qu’on se lève uniquement pour ça. On se sent absorbé », souligne Anaïs. « Le fait que ce soit en pleine nuit rend l’expérience très particulière, on est dans un mi-sommeil qui donne un peu l’impression qu’on est en train de rêver », confirme Gloria.

« J’ai la nette impression que cela décuple les émotions ressenties devant l’écran, et face à une série comme ça, ça donne des choses vraiment fortes », ajoute Ben. « Les émotions qu’on ressent sont accentuées », renchérit Audrey, qui a fondu en larmes devant l’épisode 3.

« Le sentiment d’appartenir à une communauté »

« Visionner les épisodes à cette heure tardive me procure le sentiment d’appartenir à une communauté », constate Justine. « Quand il se passe un truc de fou, je réagis et je sais que partout dans le monde des gens réagissent aussi en même temps à la même chose », explicite Isabelle.

Game of Thrones se vit collectivement à l’échelle mondiale. « C’est aussi très intéressant de consulter les réactions des gens sur les réseaux sociaux ailleurs qu’en France », souligne Thomas. « Avec la bataille de Winterfell, le live Twitter était magique. C’est comme partager quelque chose avec des millions de personnes en même temps. Et j’adore cette sensation », relate Ata.

« Après chaque épisode, une période de debrief a toujours lieu sur WhatsApp afin d’échanger les ressentis et différentes théories », raconte Estelle. A l’inverse, la nuit crée parfois un décalage avec son entourage proche : « C’est frustrant, mes proches le regardent le lundi à 21 heures », regrette Isabelle.

« Je le regarde de nouveau dans les transports en commun »

Certains regardent l’épisode à plusieurs reprises pour peaufiner leurs théories. Après avoir regardé l’épisode en direct, Isabelle le « regarde de nouveau dans les transports en commun en allant bosser. Comme je l’ai déjà vu, je peux prêter attention à plus de détails que la première fois ». Thomas « profite de la seconde diffusion du lundi soir pour regarder à nouveau l’épisode et repérer les détails qui auraient pu m’échapper dans la nuit ».

Le double visionnage est parfois nécessaire pour d’autres raisons. « J’avais clairement loupé des détails à cause de la fatigue », se souvient Alix ou en raison de «soucis techniques», pointe Isabelle. Des petits inconvénients qui n’altèrent pas la motivation de nos noctambules. « J’ai déjà prévu de regarder le grand final avec plusieurs de mes amis lors d’une soirée spéciale », annonce Julien. Nul doute qu’il ne sera pas seul devant son écran dans la nuit du 19 au 20 mai enfin savoir qui sera sur le trône de fer.