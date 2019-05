L’anachronisme est total. Les fans de Game of Thrones n’ont pas loupé un petit détail de la réalité s’inviter dans l’épisode 4 de la saison 8 diffusé ce dimanche soir sur HBO et sur OCS en France. Au lendemain de la défaite du Roi de la nuit, tous les survivants se sont réunis à Winterfell pour célébrer leur victoire autour d’un grand banquet.

A la table d’honneur, Jon est attablé entre Sansa et Daenerys. Si la tension entre les deux femmes est palpable, un verre Starbucks vient surtout troubler les festivités. Et de nombreux internautes s’en sont émus sur Twitter.

#GOT : un gobelet @Starbucks oublié dans l'épisode 4 de la saison 8 - https://t.co/D4MySx2PC2 via @TVMAG pic.twitter.com/Kv90pDAgtN

Non mais comment c’est possible ? Game of Thrones, une des plus grande série de l’histoire et dernière saison ils laissent un Starbuck dans le champ ? 😭 c’est ça GOT ? 😭😭 #GOTS8E4 pic.twitter.com/oeLoTbairp