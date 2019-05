Le plan final du générique d'ouverture de la saison 8 de «Game Of Thrones» — Capture d'écran/HBO

Game of Thrones se recycle. George R.R. Martin a donné des infos sur les successeurs de la série à succès de HBO. Dans un post de son blog samedi, l’écrivain américain a confié que trois des cinq séries en développement progressent « gentiment ».

Naomi Watts annoncée dans le prequel

« Celui que je ne suis pas supposé appeler The Long Night [La Longue nuit] va être tourné dans l’année, a-t-il écrit. Les deux autres sont encore au stade du scénario mais avancent. De quoi parlent-ils ? Je ne peux pas dire, mais peut-être certains d’entre vous devraient se procurer un exemplaire de Fire & blood [Feu et Sang, un ouvrage de George R.R. Martin] et proposer vos théories ».

Le prequel, intitulé ou non The Long Night, comptera Naomi Watts parmi ses stars, avait annoncé Variety en octobre dernier. L’actrice britannique incarnera un personnage « charismatique » et « mondain », entouré d'« un sombre secret ». L’histoire se passera plusieurs milliers d’années avant les événements de Game of Thrones, c’est-à-dire bien avant la naissance de Jon Snow et Daenerys Targaryen.