Pilou Asbæk (Euron Greyjoy) dans l'épisode 5 de la saison 8 de «Game of Thrones» — Capture d'écran YouTube/HBO

La fin n’a jamais été aussi proche ! HBO a dévoilé dans la nuit de dimanche à lundi le trailer de l’avant-dernier épisode de Game of Thrones, qui sera diffusé en France à l’heure US dans la nuit de dimanche à lundi, à 3 heures du matin sur OCS.

Il va y avoir du sang (et probablement du feu) dans l’avant dernier épisode de Game of Thrones. Dans le trailer, on aperçoit Tyrion et Daenerys à Peyredragon ; Cersei, surpuissante contemplant Port Réal, du haut du donjon rouge ; Jon Snow, sombre, qui s’apprête à batailler ; et Euron, les yeux levés vers le ciel semblant redouter l’attaque du dernier dragon de Daenerys.

Trouvez un grand écran

L’épisode 5 sera celui de la dernière grande bataille de Game of Thrones. « Ça va être complètement dingue ! », a promis Emilia Clarke à l’occasion de son passage dans le talk-show de Jimmy Kimmel. L’interprète de Daeneys a annoncé un spectacle « encore plus énorme » que celui que l’on a pu apprécier dans La longue nuit, dantesque épisode 3 de cette ultime saison. Elle suggère de le regarder sur un grand écran de télévision parce qu’« il est complètement fou ! »