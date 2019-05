SPOILER IS COMING Attention, on vous dit tout de l’épisode 4 de la saison 8 de « Game of Thrones », diffusé cette nuit sur OCS City

Jon Snow est «Le dernier Stark» dans «Game of Thrones». — HBO

L’épisode 4 de l’ultime saison de Game of Thrones, qui en compte six, a été diffusé dans la nuit de dimanche à lundi aux Etats-Unis sur HBO et en France sur OCS.

Après la bataille de Winterfell, Daenerys est-elle en mesure de vaincre Cersei ? Jon Va-t-il révéler son véritable nom ?

Voici notre récap’ de l'épisode intitulé Le dernier des Starks.

L’épique bataille de Winterfell est terminée. Maintenant que le Roi de la nuit est vaincu, Daenerys n’a plus qu’un seul objectif : conquérir le trône, occupé pour le moment par Cersei. Est-elle en mesure de la vaincre ? Jon Snow va-t-il révéler son vrai nom, Aegon Targaryen ? Quel avenir pour les deux tourtereaux désormais conscients qu’ils sont tante et neveu ? Comment les inexorables rouages du quatrième épisode de l’ultime saison de Game of Thrones, intitulé The Last of the Starks (Le dernier des Starks) et diffusé sur la plateforme OCS en France dans la nuit de dimanche à lundi, à 3 heures du matin vont-ils changer la donne ?

[ATTENTION, « SPOILER IS COMING », ON VOUS DIT TOUT SUR L’EPISODE 4 DE LA SAISON 8 DANS LES LIGNES QUI SUIVENT]

L’épisode commence à Winterfell avec une cérémonie d’adieu et d’hommage aux morts de la grande bataille contre le Roi de la nuit et son armée des morts. D’un côté, Daenerys en larmes embrassant le front de la dépouille de Ser Jorah, de l’autre, Sansa en larmes posant une fibule avec le blason des Stark sur le cadavre de Theon.

Alors que Jon prononce un discours d’hommage, se dessinent derrière lui deux clans bien distincts, un premier bloc formé par Sansa, Arya, Bran et leurs alliés (Ser Davos, Brienne et Jaime, Samwell Tarly), le second formé autour de Daenerys et ses soutiens (Vers Gris, Missandei, Varys et Tyrion). Les cadavres ne sont pas encore brûlés que la belle union sacrée de La longue nuit semble déjà, symboliquement à l’écran, partie en fumée.

Le vrai nom de Jon plane sur le banquet

Les survivants sont réunis à Winterfell et célèbrent leur victoire autour d’un grand banquet. A la table d’honneur, Jon est attablé entre Sansa et Daenerys. La tension entre les deux femmes est palpable. De son côté, Gendry, cherche Arya du regard. « On sent encore les cadavres et tu penses à ça », taquine le Limier. Alors que Gendry part à la recherche d’Arya, il est interrompu par Daenerys. La reine lui demande s’il est bien le fils de Robert Baratheon et lui accorde légitimement le titre de Lord Gendry Baratheon d’Accalmie. « Le seigneur d’Accalmie vous sera à jamais loyal », félicite Tyrion, lançant une œillade appuyée à Sansa.

Après avoir lancé un expéditif toast à la Reine des dragons – qui a quant à elle salué « Arya, l’héroïne de Winterfell », Tormund se lance dans le récit par le menu des exploits de Jon Snow. « Il a monté un dragon et il s’est battu. Quel genre d’homme monte un dragon ? Un fou ou un roi », raconte-t-il. Une réflexion qui n’est pas du tout du goût de Daenerys, qui se fait un petit trip parano et quitte la salle. Un détail qui n’a pas échappé à Varys.

Brienne, Jaime, et Tyrion se sont lancés dans un jeu à boire, façon action vérité. « Vous êtes vierge », balance Tyrion, provoquant un malaise qui pousse Brienne à quitter la table, et Jaime à la suivre. « Il est temps de noyer mon chagrin », contemple Tormund, résigné, premier coeur brisé de la soirée.

Feux de l’amour et autres cœurs brisés

Dans les méandres du château, une flèche frôle Gendry. Il a enfin retrouvé Arya et lui annonce qu’il est devenu seigneur. « Tu es belle. Je t’aime. Et tout ça ne vaut rien si tu n’es pas avec moi », lui déclare-t-il en s’agenouillant. « Sois ma femme. Sois ma dame d’Accalmie ». Arya refuse sa demande en mariage : « Je ne suis pas une lady ».

Tyrion a bien calculé son coup, son affront a obligé Jaime à poursuivre Brienne jusqu’à sa chambre. On découvre un Jaime très maladroit et on assiste à la pire scène de drague de l’histoire de la série. Prétextant qu’il fait chaud, Jaime commence à se déshabiller et à déshabiller Brienne. « Je n’ai jamais couché avec un chevalier », lance-t-il. « Je n’ai jamais couché avec personne », confie Brienne.

Daenerys rejoint Jon, un peu éméché, dans sa chambre. Daenerys lui explique que Ser Jorah l’aimait : « Mais je ne l’aimais pas, pas comme je t’aime. C’est mal ? », demande-t-elle à Jon, qui l’enlace. Le fait d’être tante et neveu n’est donc pas un problème. En revanche, Daenerys ne supporte pas l’idée que Jon puisse prétendre légitimement au trône. « Tu es ma reine, et rien ne changera cela », lui promet-il. Jon est cependant déterminé à dire la vérité à Sansa, Arya et Bran. Une mauvaise idée selon Daenerys, qui redoute Sansa.

Sansa instille le doute

Nos héros sont réunis devant une carte et font le bilan des lourdes pertes. Daenerys est déterminée à « réduire à néant » Cersei. Tyrion lui rappelle que « l’objectif est de destituer Cersei sans détruire Port Réal ». Sansa souhaite du temps pour que les troupes récupèrent, Daenerys refuse. La tension est à son comble.

Devant l’arbre coeur, Jon demande à Bran de révéler à Sansa et Arya qu’il est leur cousin après leur avoir fait jurer qu’elles ne révéleront rien.

Jaime a décidé de rester aux côtés de Brienne à Winterfell. Alors qu’il célèbre son nouvel amour avec Tyrion autour d’un godet, Bronn arrive une arbalète à la main. Alors que Cersei lui a promis Vivesaigues pour la mort de ses deux frères, Tyrion lui en offre, comme convenu, le double et lui promet Hautjardin.

Arya et le Limier prennent la route ensemble pour Port Réal, ils ont tous les deux quelques comptes à régler : lui, avec son frère, Arya, avec Cersei. On attend avec impatience le duel entre le Limier et la Montagne !

Tyrion tente de convaincre Sansa de soutenir Daenerys. Très habilement, Sansa, qui a juré de ne pas vendre la mèche pour Jon, lui demande : « Et s’il y avait quelqu’un d’autre, de meilleur ? La politique est officiellement de retour dans « Game of Thrones ».

Jon fait ses adieux à Tormund et Ghost, puis à Samwell et Gilly, qui est enceinte. Il est possible que les téléspectateurs ne revoient plus ces personnages.

Droit vers les pièges tendus par Euron et Cersei

Dans le navire qui mène les forces armées de Daenerys à Port Réal, Varys confie ses inquiétudes quant à « l’état d’esprit » de Daenerys. Les deux stratèges ont compris que Jon était l’héritier légitime du trône. Tyrion suggère de marier Jon à Daenerys. Le Nord, tout comme les téléspectateurs, n’appréciera pas cette union incestueuse.

La flotte est attaquée par surprise par Euron Greyjoy. (On ne comprend pas bien comment Daenerys n’a pas vu le coup venir du haut de son dragon !) Rhaegal se fait tuer par le scorpion mis au point par Qoburn. Missandey est capturée. On ne s’attendait pas à une telle débâcle aussi vite.

Comme prévu, Cersei tend un piège à Daenerys en faisant entrer le peuple de Port Réal dans l’enceinte de Dragon Rouge. « Pour prendre le château, elle devra tuer des millions d’innocents », se réjouit-elle, annonçant à Euron qu’elle est enceinte. Et Daenerys, qui ressemble de plus en plus au roi fou est prête à ce sacrifice. « Ne devenez-vous pas ce que vous avez toujours combattu », supplie Varys.

Tyrion et Varys s’interrogent sur la capacité de Daenerys à gouverner. Ils se demandent qui de Jon ou de Daenerys ferait un meilleur chef. « Je crois en notre reine », défend Tyrion. L’eunuque Varys penche pour Jon. Ce qui occasionne une cocasse discussion sur l’importance du pénis.

A Winterfell, Sansa apprend la défaite des troupes de Daenerys face à l’attaque surprise d’Euron. « J’ai toujours voulu assister à l’exécution de votre soeur, je n’aurai pas cette chance », lance la lady de Winterfell à Jaime. Malgré son amour pour Brienne, ce dernier décide de partir pour Port Réal. Va-t-il tuer la « détestable » Cersei et concrétiser la prophétie de Maggy la grenouille ? Si à Port Réal, les deux reines s’apprêtent à s’affronter, il semble que Sansa tienne réellement les rênes. Elle n’est définitivement plus un « petit oiseau », comme elle a dit au Limier lors du banquet.

Sur les conseils de Varys et Tyrion, Daenerys a accepté de tenter de négocier avec Cersei. Devant l’enceinte de Dragon Rouge, Tyrion s’avance, seul, pour tenter de raisonner sa soeur, sans succès. Cersei exécute Missandey, qui lâche un dernier mot « Dracaris », sous le regard de la Reine des dragons et Vers Gris, dernier coeur brisé de l’épisode. De quoi attiser les bas instincts de Daenerys ? Réponse au prochain épisode, déjà, l’avant-dernier de la saga !