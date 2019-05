«La Quête de l'oiseau du temps», référence de la BD d'heroic fantasy, aux éditions Dargaud — Dargaud / Le Tendre - Loisel

La bande dessinée poursuit son invasion du petit écran. La BD culte La Quête de l’oiseau du temps va être adaptée en série télé. Entre 1983 et 1987, les aventures de ses héros, Pélisse et Bragon (à la quête de l’oiseau du temps), ont passionné de nombreux lecteurs. Plus de deux millions d’exemplaires ont été vendus.

Quatre tomes ont suffi à faire de l’œuvre, de Régis Loisel (au dessin) et Serge Le Tendre (au scénario), un classique instantané de la bande dessinée franco-belge en particulier, et de la BD en général. Alors que le deuxième cycle, une préquelle, continue et que Régis Loisel promet une suite depuis des années, le magazine américain Variety annonce que la future série dédiée à La Quête de l’oiseau du temps a déjà trouvé réalisateur et producteur.

« Un rôle féminin fort et inspirant »

Preuve de son succès à travers le monde, la saga a attiré le réalisateur Anders Walter, oscarisé pour le court métrage de fiction Helium en 2014, et le producteur Kim Magnusson. « La Quête de l’oiseau du temps est une lecture épique avec ce qu’il faut d’émotion pour vous briser le cœur, explique le cinéaste danois dans un communiqué. Un vrai bijou, plein d’aventures, de folie et de chaos et caractérisé par un empowerment [« le pouvoir d’agir »] des femmes et de l’érotisme, avec un rôle féminin fort et inspirant. »

Serge Le Tendre s’est dit ravi et excité à l’idée qu’Anders Walter adapte son histoire : « Il a montré avec ses films Helium et Chasseuse de géants une sensibilité d’auteur unique ».