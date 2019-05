Warwick Davis pourrait reprendre son rôle de Willow dans une série pour la plate-forme Disney+ — ONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA

Willow fait partie de ses films cultes des années 8 que l’on se repassait en boucle enfants, avec L’Histoire sans fin, les Indiana Jones, les Star Wars. George Lucas était d’ailleurs à l’origine de ce film d’heroic fantasy avec Warwick Davis et Val Kilmer, sous la direction de Ron Howard. Le réalisateur du récent Solo : A Star Wars Story vient de raviver les rumeurs de suite au micro du podcast Happy Sad Confused de MTV. Il serait en discussions pour une série Willow trente ans après, pour la plate-forme de SVOD Disney +, une information confirmée par le journal Variety.

Et l’acteur Warwick Davis reprendrait bien sûr le rôle-titre. « Warwick est tellement cool et tellement bon, c’est vraiment un bon acteur et j’espère que nous aurons la chance de voir un Willow plus âgé en action », a déclaré Ron Howard. Variety ajoute que le scénariste Jonathan Kasdan (Solo, Indiana Jones 5) serait de l’aventure, et ce dernier a publié mercredi sur Twitter une photo allant dans ce sens.