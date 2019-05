Après avoir subi pendant deux saisons la dictature patriarcale de Gilead, le temps de la révolution semble être venu pour les femmes de Handmaid's Tale. Alors que la saison 3 est prévue pour le 5 juin prochain, sur OCS en France, le service américain Hulu a dévoilé une première bande-annonce où June est prête à tout. « Nous avons été punies pour hérésie, pas pour faire partie de la résistance, clame-t-elle en voix off. Car officiellement, il n’y a pas de résistance. »

