Vincent Cassel à Cannes en mai 2015. — Sipa

Alors que Game of Thrones se termine dans trois semaines, Westworld est en train de devenir la série au casting le plus prestigieux, la série dont « il faut en être ». The Hollywood Reporter révèle ainsi que Vincent Cassel rejoint la série pour sa saison 3, son personnage est encore top secret, on sait juste qu’il s’agit d’un méchant.

« Nous sommes terriblement excités à l’idée de travailler avec Vincent Cassel, ont commenté les showrunneurs Jonathan Nolan et Lisa Joy dans un communiqué. Nous sommes des fans depuis longtemps, et ravis qu’il rejoigne l’aventure et la team Westworld ».

Une saison 3 prévue pour 2020

Il faudra en revanche attendre 2020 pour le découvrir, la série, commencée en 2016, ayant un rythme de croisière un peu plus lent que les autres productions HBO, avec une saison tous les deux ans.

Vincent Cassel n’est pas le seul petit nouveau en saison 3, avec également l’arrivée de Lena Waithe de Master of None et d' Aaron Paul de Breaking Bad, dans un rôle annoncé comme très important.